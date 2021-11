Des messages texte divulgués montrent la coordination du 6 janvier entre Trump et les femmes d’Amy Kremer pour l’Amérique d’abord

Selon les textes obtenus par Roling Stone, l’organisatrice du rassemblement « Save America » du 6 janvier, Amy Kremer, se concentrait sur la nourriture plutôt que sur ce qui se passait dans la rue de son hôtel au Capitole des États-Unis.

Kremer, fondatrice de Women For America First et militante de longue date du Tea Party, a clairement indiqué dans ses messages qu’elle parlait avec la Maison Blanche des événements survenus après la défaite de Trump en novembre. Kremer a d’abord organisé la tournée en bus March for Trump qui viendrait à Washington pour protester contre la perte de Trump. «Pour ceux d’entre vous qui ne le savaient pas, j’ai sauté la tournée pour la nuit et je me dirige vers DC. J’ai un rendez-vous au WH demain après-midi et je serai de retour demain soir », a déclaré Kremer dans des SMS à ses abonnés. « Reposez-vous bien. Je m’assurerai que le président soit au courant de la tournée demain !

Dans un autre texte, marqué le 13 décembre 2020, Kremer a déclaré au groupe qu’elle « attendait toujours des nouvelles du WH sur la séance de photos avec le bus ». Elle a expliqué qu’elle n’avait pas encore les permis, ils ne pouvaient donc pas tweeter que l’événement aurait lieu à l’Ellipse jusqu’à ce qu’il soit confirmé. « Nous suivons l’exemple de POTUS », a répondu Kylie Jane Kremer. Un SMS ultérieur du 3 janvier entre le membre de la milice de droite Dustin Stockton et Kylie a de nouveau donné l’impression qu’il y avait une coordination flagrante. Elle a déclaré à Stockton que la gestion des informations d’identification de rallye pour VIP était organisée avec une « combinaison de nous et de WH ».

Dans les jours qui ont précédé le rassemblement, les textes montrent une Kremer de plus en plus hyper et sa fille, Kylie Jane Kremer, en désaccord sur la consommation d’alcool de Kylie et les combats internes parmi les organisateurs. Le matin du 5 janvier, Kremer a envoyé un texto aux organisateurs, « nous sommes sur le point de faire partie d’un moment charnière et historique de l’histoire de notre pays ». Dans le même temps, Ali Alexander était avec un autre groupe qui protesterait au Capitole le 6 janvier, et deux sources impliquées dans la planification du rassemblement Ellipse ont précédemment déclaré à Rolling Stone qu’elles craignaient que l’événement d’Alexander ne devienne violent en raison de ses liens apparents avec groupes de milices et son emplacement juste à l’extérieur du Capitole. Rolling Stone a expliqué: « Ces sources ont affirmé qu’Alexander avait initialement convenu qu’il n’organiserait pas la » manifestation sauvage « et permettrait au rassemblement Ellipse d’être le seul événement pro-Trump majeur à Washington le 6 janvier. » Des textes obtenus par Rolling Stone montrent des tensions entre l’équipe d’Alexander et celle de Kremer. « Ali essaie de réorganiser nos sièges féminins pour l’Amérique (sic) », a écrit un volontaire. « Arrête cette merde », a répondu Stockton.

Les disputes se sont poursuivies au sein du groupe, Amy Kremer allant jusqu’à gronder sa fille en public sur la chaîne de textos pour avoir bu. « Kylie, vous devez ralentir votre roulement sur le vin MAINTENANT », a écrit Kremer. « Nous avons tellement de travail à faire et pas assez de temps pour le faire. »

Rolling Stone a également eu accès à la commande de nourriture que Kremer a préparée pour les organisateurs qui se sont réunis en elle dans une suite d’hôtel à l’hôtel Willard. Une commande du 6 janvier comprenait également une bouteille de champagne au moment même où l’organisation de Kremer dénonçait les violences. La coordinatrice de Napa Tea Party, Pam Silleman, a déclaré à The Uprising qu’elle avait bu du champagne dans la suite Kremer pendant qu’ils regardaient la prise d’assaut du Capitole à la télévision. Un autre organisateur s’est souvenu de plus d’une douzaine de personnes dans la suite avec du vin à flot. « Elle était merdique ce soir-là, Kylie Kremer l’était », se souvient la personne.

