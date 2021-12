Des «mesures de verrouillage» nécessaires pour maintenir les hospitalisations de Covid en dessous du pic

Les experts ont averti que le «plan B» ne suffirait pas (Photo: Rex; .)

Les meilleurs scientifiques du Royaume-Uni ont averti que des restrictions plus strictes, d’une ampleur similaire à un verrouillage national, sont nécessaires pour arrêter la propagation d’Omicron.

Des documents ont révélé les conseils qui ont été donnés aux ministres face à la flambée des cas de coronavirus.

Des articles d’une réunion du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) qui s’est tenue jeudi montrent que des experts ont déclaré que des mesures plus strictes étaient nécessaires pour contrôler Omicron et pour empêcher les hospitalisations quotidiennes d’atteindre 3 000 par jour.

Ils ont déclaré que le mélange à l’intérieur était le « plus grand facteur de risque » de propagation de la variante Omicron et ont suggéré des moyens de limiter cela.

Le mélange en intérieur est le « plus grand facteur de risque » de propagation du variant du coronavirus (Photo : .)

Cela comprend «la réduction de la taille des groupes, l’augmentation de la distance physique, la réduction de la durée des contacts et la fermeture des locaux à haut risque», révèlent les procès-verbaux de la réunion.

Sage a également conseillé d’utiliser des tests de flux latéral en groupe, donc si une personne au sein d’un ménage ou d’un groupe est positive avant de se rendre à un événement, l’ensemble du groupe ne devrait pas y assister, même s’il n’a pas été testé positif.

Mais ils ont déclaré que même si la transmission était « bientôt réduite », les hospitalisations pourraient encore atteindre « 1 000 à 2 000 hospitalisations par jour en Angleterre avant la fin de l’année ».

Ils ont également déclaré que la situation au printemps pourrait être pire que celle observée en 2020, et que sans nouvelles mesures, les admissions à l’hôpital pourraient culminer à 3 000 par jour.

Les experts ont averti que des restrictions « d’une ampleur similaire au verrouillage national » sont nécessaires (Photo : .)

Les scientifiques ont averti que » les hospitalisations au Royaume-Uni atteindront des niveaux élevés dans environ deux semaines » et que l’accélération du programme de rappel n’aiderait pas, car bon nombre de ces admissions seraient celles qui sont actuellement infectées.

Bien qu’ils aient reconnu qu’il y avait encore de nombreuses « incertitudes », les prédictions font une lecture sombre.

Séparément, des documents relatifs au groupe scientifique sur la modélisation de la grippe pandémique, sous-groupe opérationnel (SPI-MO), ont également été publiés samedi 8 décembre.

Ceux-ci ont déclaré que dans presque toutes les modélisations « une réduction significative de la transmission (similaire à l’échelle du verrouillage national mis en œuvre en janvier 2021 et de la pingdémie en juillet 2021) est nécessaire pour maintenir les hospitalisations en dessous de la hauteur des pics précédents ».

Cela survient alors que le nombre de décès en Angleterre de personnes atteintes de la variante Omicron est passé à sept, a déclaré l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA), contre un chiffre précédent.

Les admissions à l’hôpital en Angleterre pour les personnes atteintes d’Omicron confirmé ou suspecté sont passées de 65 à 85.

L’UKHSA a déclaré qu’il y avait eu 10 059 cas confirmés supplémentaires de la variante Omicron de Covid-19 signalés à travers le Royaume-Uni.

Cela porte le nombre total de cas confirmés de la variante au Royaume-Uni à 24 968.

Tout cela me semble très familier (Photo : Anthony Devlin)

Des rapports antérieurs indiquaient que des responsables avaient élaboré des plans pour un verrouillage des disjoncteurs de deux semaines après Noël.

Mais beaucoup ont dit que ce n’était pas assez tôt pour empêcher les hospitalisations d’atteindre un niveau qui pourrait submerger le NHS.

Les libéraux-démocrates ont demandé le rappel du Parlement lundi pour débattre des prochaines étapes.

Le chef du parti, Sir Ed Davey, a déclaré: « Tout au long de la pandémie, Boris Johnson a toujours réagi trop tard, raté des opportunités et refusé d’agir lorsque les scientifiques le lui ont dit.

«Nous ne pouvons pas permettre au Premier ministre de rester assis sur ses mains alors que le NHS et les entreprises sont au bord de l’effondrement.

« Les ministres doivent expliquer les derniers avis scientifiques aux députés et assurer un débat approprié sur les futures mesures de Covid, y compris un soutien pour aider les entreprises à traverser cette période de plus en plus difficile. »

Pendant ce temps, Stephen Reicher, professeur de psychologie sociale à l’Université de St Andrews et membre de Sage, a déclaré qu’il était clair que les mesures du Plan B à elles seules n’étaient pas suffisantes pour arrêter la spirale du nombre de cas.

Les grands rassemblements risquaient de créer des « événements de propagation multiples ». Sage a prévenu (Photo: PA)

S’adressant à Times Radio à titre personnel, il a déclaré qu’il était temps d’agir.

Le professeur Reicher a déclaré que « toute la science suggère que (le plan B) ne sera pas suffisant ».

Il a ajouté: « Le seul moyen vraiment, ou du moins le moyen le plus efficace, d’avoir un effet immédiat est de diminuer le nombre de contacts que nous avons.

«À bien des égards, le moyen le plus efficace de diminuer le contact est d’avoir un disjoncteur.

« Maintenant, vous pourriez l’avoir après Noël, le problème est qu’après Noël, il est probablement trop tard, c’est probablement à ce moment-là que nous aurons eu une énorme vague d’infections avec tout l’impact sur la société.

« Quand les gens disent » écoutez, nous ne voulons pas fermer « , bien sûr, nous ne voulons pas fermer. Mais le problème est qu’en ce moment, les choses se ferment de toute façon, à cause de la propagation de l’infection. Je pense donc que nous devons agir maintenant.

Lord Victor Adebowale, président de la NHS Confederation, a également exprimé son soutien à un disjoncteur, avertissant qu’une approche prudente devrait être adoptée.

Les cas augmentent et la variante omicron est désormais la variante dominante en Angleterre (Photo: Metro)

Les ministres du Cabinet ont reçu samedi un briefing sur la dernière situation concernant la variante Omicron.

Il n’y a pas eu de réunion du Cabinet ni de discussion supplémentaire, mais les ministres ont reçu une mise à jour sur les données entourant la variante.

Alors qu’une réunion Cobra aura lieu ce week-end avec les nations déconcentrées.

90 418 autres cas de Covid-19 confirmés en laboratoire ont été enregistrés au Royaume-Uni samedi à 9 heures du matin, a déclaré le gouvernement.

Alors que 125 autres personnes étaient décédées dans les 28 jours suivant un test positif pour Covid-19.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: « Le gouvernement continuera d’examiner de près toutes les données émergentes et nous garderons nos mesures à l’étude à mesure que nous en apprendrons davantage sur cette variante. »



