Des mesures de verrouillage sont nécessaires «pour éviter un pic d’hospitalisation pire que l’année dernière»

Les experts disent que le gouvernement attendre maintenant aggravera la situation dans les semaines à venir (Photo: PA)

Des restrictions «similaires» à un verrouillage national complet sont désormais nécessaires pour maintenir les hospitalisations pour coronavirus en dessous des pics précédents, ont averti les experts.

De nouvelles prévisions sinistres du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) brossent un tableau sombre de la pression à laquelle le NHS est confronté au milieu d’une augmentation des cas Omicron.

Les documents publiés par le groupe samedi mettent en évidence les conseils donnés au gouvernement tout au long du mois de décembre alors que les craintes concernant la nouvelle variante augmentaient.

Un sous-groupe de Sage – le Scientific Pandemic Influenza Group on Modelling, Operational subgroup (SPI-MO) – a déclaré dans des documents datés du 8 décembre que dans presque toutes les modélisations « une réduction significative de la transmission (similaire à l’échelle du verrouillage national mis en œuvre en janvier 2021 et la pingdémie en juillet 2021) est nécessaire pour maintenir les hospitalisations en dessous de la hauteur des pics précédents ».

Les conseils ont déclaré que le mélange en intérieur est le « plus grand facteur de risque » de propagation de la variante du coronavirus, et que les grands rassemblements risquaient de créer « plusieurs événements de propagation ».

Pourtant, les ministres avaient insisté sur le fait qu’aucune nouvelle restriction ne serait nécessaire avant Noël et ce n’est que dimanche que le secrétaire à la Santé a reconnu que cela pourrait être nécessaire.

Les experts ont souligné à plusieurs reprises tout au long de la pandémie que le report des restrictions a tendance à n’entraîner que des restrictions plus sévères nécessaires plus longtemps à une date ultérieure.

Une partie des conseils de Sage (Photo : Sage)

Le conseil d’il y a 10 jours ajoute: « Une intervention plus précoce réduit également la vague d’hospitalisations. »

Le procès-verbal d’une réunion de Sage jeudi a déclaré que des mesures plus strictes pourraient être nécessaires, notamment « la réduction de la taille des groupes, l’augmentation de la distance physique, la réduction de la durée des contacts et la fermeture des locaux à haut risque ».

Les experts ont averti que même si les taux de transmission étaient réduits, les niveaux d’admission à l’hôpital se situeraient probablement entre 1 000 et 2 000 par jour en Angleterre d’ici la fin de l’année.

Et la modélisation a montré que si les ministres s’en tenaient aux mesures actuelles du plan B, il pourrait y avoir un pic de 3 000 par jour.

L’estimation des décès dans le cadre du plan B est incroyablement large – allant de 600 à 6 000 par jour.

Les documents indiquaient: « Certains scénarios ont des résultats nettement pires au cours des premiers mois de 2022, mais il existe de nombreuses incertitudes. »

Jusqu’à présent, 37 101 cas d’Omicron ont été confirmés – mais le chiffre réel est sans aucun doute plusieurs fois plus élevé, étant donné que 350 000 cas de Covid-19 signalés au cours des quatre derniers jours sont presque certainement alimentés par la nouvelle souche.

Le gouvernement avait insisté sur le fait qu’un programme de rappel accéléré pourrait atténuer l’impact d’Omicron, mais Sage a souligné que de nombreuses admissions à l’hôpital et décès sont déjà « induits » par les personnes déjà infectées.

Ils ont averti que le report de l’introduction de mesures plus strictes jusqu’en 2022 « réduirait considérablement l’efficacité de telles interventions et rendrait moins probable qu’elles empêcheraient une pression considérable sur les établissements de santé et de soins ».

Cela vient après des informations selon lesquelles des responsables avaient élaboré des plans pour un verrouillage des disjoncteurs de deux semaines après Noël.

Les libéraux-démocrates ont demandé le rappel du Parlement lundi pour débattre des prochaines étapes.

Le chef du parti, Sir Ed Davey, a déclaré: « Tout au long de la pandémie, Boris Johnson a toujours réagi trop tard, raté des opportunités et refusé d’agir lorsque les scientifiques le lui ont dit.

« Nous ne pouvons pas permettre au Premier ministre de rester assis sur ses mains alors que le NHS et les entreprises sont au bord de l’effondrement. »

Plus tôt, Stephen Reicher, professeur de psychologie sociale à l’Université de St Andrews et membre de Sage, a déclaré qu’il était clair que les mesures du plan B ne suffiraient pas à elles seules à arrêter le nombre croissant de cas.

Le professeur Reicher, qui s’adressait à Times Radio à titre personnel, a déclaré qu’il était temps d’agir.

Il a déclaré: «À bien des égards, le moyen le plus efficace de diminuer le contact est d’avoir un disjoncteur.

« Maintenant, vous pourriez l’avoir après Noël, le problème est qu’après Noël, il est probablement trop tard, c’est probablement à ce moment-là que nous aurons eu une énorme vague d’infections avec tout l’impact sur la société.

« Quand les gens disent « regardez, nous ne voulons pas fermer », bien sûr, nous ne voulons pas fermer.

«Mais le problème est qu’en ce moment, les choses se ferment de toute façon, à cause de la propagation de l’infection.

« Donc, je pense que nous devons agir maintenant. »

Lundi matin, le vice-Premier ministre Dominic Raab a refusé d’exclure l’introduction de nouvelles restrictions Covid d’ici le jour de Noël.

Cela est intervenu après que le secrétaire à la Santé Sajid Javid a fait des commentaires similaires dimanche.

Mais il a ajouté qu’il était « temps d’être plus prudent ».

