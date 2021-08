Des mesures « notables » en chaîne pourraient signifier le retour du marché haussier du Bitcoin et de l’Ethereum : nouveau rapport

in

Bitcoin (BTC) et Ether (ETH) ont commencé à montrer des divergences haussières « notables » qui font écho au début des tendances haussières des prix.

C’est selon les dernières données collectées par la société d’analyse en ligne Glassnode cette semaine.

Les données BTC et ETH imitent “mi à fin 2020”

Dans son dernier rapport hebdomadaire, “The Week On-chain”, Glassnode a révélé que bien que l’action des prix reste calme, les mesures à travers la chaîne suggèrent qu’elle pourrait bien être à la traîne par rapport à un sentiment beaucoup plus haussier.

“Alors que le marché du Bitcoin et des crypto-monnaies en général se rétablit, une divergence notable continue de se former tout au long de la chaîne à la fois pour Bitcoin et Ethereum”, résume le rapport.

“L’activité en chaîne dans les deux chaînes est restée calme par rapport aux sommets du marché haussier, même si la dynamique des prix continue de monter et que les tendances à la hausse de la dynamique de l’offre restent en jeu.”

Les signes sont partout : de la participation croissante au réseau à la valeur record des transactions, Bitcoin et Ethereum sont tout sauf silencieux sous le capot.

Les entités actives sur la blockchain Bitcoin sont particulièrement remarquables. Même si les prix avoisinent les 50 000 $, ils sont toujours un tiers en dessous des sommets historiques, mais en croissance rapide.

“Il est à noter que l’activité actuelle sur les deux chaînes est similaire à la plage d’accumulation stable avant le taureau établie entre le milieu et la fin de 2020”, ont ajouté les analystes.

Graphique annoté des entités Bitcoin actives. Source : Glassnode

La disparité entre ces tendances en chaîne et l’action des prix est déjà bien connue et présente des similitudes avec le marché de la cryptographie du quatrième trimestre 2020, juste avant le décollage du dernier marché haussier.

“Alors que la divergence entre le prix et l’activité dans la chaîne est historiquement anormale pour un marché haussier à grande échelle, ce n’est pas une signature rare pour une dynamique avant la hausse et avant la réduction de l’offre”, poursuit le rapport.

“Ces périodes accompagnent souvent la fin de l’accumulation d’un marché baissier, où les investisseurs qui restent sont les mains fortes, les plus convaincues.”

Les transferts de jetons Bitcoin ont atteint un sommet en deux ans

Une nuance se concentre sur les numéros de transaction. Ceux-ci sont également près de 40 % inférieurs à leur pic, mais en termes de BTC transférés, Bitcoin a connu sa plus grosse semaine en deux ans ce mois-ci.

En relation: Parier sur un Bitcoin Bull Run? Pas en septembre, selon les données sur les prix BTC

“Ces transactions ne provenaient pas d’échanges”, a déclaré Ki Young Ju, PDG de la société d’analyse CryptoQuant, fournissant plusieurs explications possibles pour les chiffres.

Les jetons BTC en $ transférés (non ajustés par entité) ont atteint un sommet en deux ans il y a quelques jours. Ces transactions n’étaient pas des échanges. Les explications possibles seraient :

1/ Offres OTC

2/ Les baleines déplacées par règlement

3/ Les porte-monnaie sans étiquette déplacés pour des raisons de sécurité ou de réglementation pic.twitter.com/4g60n9xhEM – Ki Young Ju 주기영 (@ki_young_ju) 31 août 2021

Si le statu quo se poursuit, les perspectives pour l’action des prix BTC et ETH sont optimistes, conclut Glassnode, ajoutant que seule la “vente difficile” de pièces qui n’ont pas bougé pendant une période prolongée constituerait une invalidation des signaux haussiers.