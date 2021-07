Des mesures sont prises pour contrer la menace des drones, déclare le chef de l’armée

Se référant à la procédure d’approvisionnement en matière de défense existante, le chef de l’armée a évoqué la nécessité de « se débarrasser des vieilles mentalités et de rendre les procédures d’approvisionnement plus flexibles et adaptatives » dans le but d’obtenir des technologies de niche et de réaliser la vision d’« Atmanirbhar Bharat ». (fichier image)

Pour faire face aux menaces de drones, des capacités sont développées à la fois dans le domaine cinétique et non cinétique, explique le chef de l’armée indienne. Ses commentaires interviennent quelques jours après la toute première attaque de drones qui a frappé une installation militaire à Jammu Air Force Station. S’exprimant lors d’un webinaire organisé par le Conseil mondial de lutte contre le terrorisme (GCTC) en association avec le Département de la production de défense du ministère de la Défense, le général MM Naravane a déclaré : « En raison de la disponibilité facile des drones, les acteurs étatiques et non étatiques les utiliseront. dans toutes sortes de combats. Et, pour faire face à la menace des drones, nous développons des capacités à la fois dans le domaine cinétique et non cinétique. »

Selon lui, l’intelligence artificielle (IA) devient désormais un élément essentiel de la guerre moderne. Ajoutant: «Les systèmes militaires équipés d’IA sont capables de gérer des volumes de données beaucoup plus importants collectés plus efficacement.»

« L’utilisation d’algorithmes d’IA, l’offensive et l’utilisation imaginative de drones dans divers conflits, y compris l’Arménie et l’Azerbaïdjan, ont remis en question le matériel militaire habituel de la guerre, tout comme l’artillerie, les chars et l’infanterie retranchée », a-t-il déclaré.

L’IA dans le monde moderne est le Saint Graal de la technologie et a des implications de grande envergure sur la géopolitique ainsi que sur la géostratégie.

“La transition vers l’ère numérique est contraire aux mentalités DPP (Defence Procurement Procedure, maintenant appelée Defense Acquisition Procedure) et DPM (Defence Procurement Manual)”, a-t-il déclaré.

Mesures en place

« Nos troupes sur le terrain sont sensibilisées à cette menace évolutive et certaines mesures ont été mises en place pour y faire face. »

Élaborant sur les mesures, le chef de l’armée dans son discours virtuel a déclaré « NOUS prenons en charge l’utilisation offensive des drones. Et se concentrent également sur les mesures défensives ou les systèmes de contre-drones. Ou pour empêcher les attaques de drones sur l’une de nos installations critiques par des acteurs étatiques ou non étatiques. »

Situation le long de la ligne de contrôle réel

Dans son discours, le chef de l’armée a déclaré que les pourparlers avec la Chine à différents niveaux ont contribué à renforcer la confiance entre les deux parties. Depuis février, la situation sur le terrain est normale depuis un certain temps, suite au désengagement des chaînes de Kailash ainsi que des rives nord et sud du Pangong Tso.

Sur le désengagement : « Les deux parties ont strictement respecté dans la lettre et l’esprit le désengagement qui a été convenu lors de différentes réunions », a-t-il déclaré.

Les deux parties ont été engagées à différents niveaux de pourparlers, qu’ils soient diplomatiques, militaires ou politiques. Au niveau militaire également, l’engagement va du plus haut commandant militaire jusqu’au niveau de la délégation.

Selon lui, “l’engagement a contribué à renforcer la confiance entre les deux parties et à l’avenir, les problèmes restants seront également résolus.”

Qu’ont dit les autres plus tôt sur l’attaque de drones ?

Selon le lieutenant-général DP Pandey, qui dirige le QG 15 Corps basé à Srinagar, « l’armée indienne et l’armée de l’air indienne ont encore renforcé la sécurité et ont également activé des contre-mesures dans leurs bases avancées pour anticiper de futures attaques ».

Le premier chef d’état-major du pays, le général Bipin Rawat, a exhorté les forces armées indiennes à commencer à se préparer à la guerre des générations futures.

