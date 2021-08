Des métiers à tisser pour un coup de pouce en Inde ! Centre annonce la mise en place de 10 centres de ressources de conception pour promouvoir les métiers à tisser

À l’heure actuelle, huit RDC existent déjà dans diverses régions du pays

Centres de ressources de conception de métiers à tisser : Coup de pouce à l’industrie du tissage à la main en Inde ! L’industrie indienne du tissage à la main remonte à longtemps et est connue pour son caractère unique et son riche artisanat. Aujourd’hui, le ministère des Textiles de l’Union a pris davantage d’initiatives pour promouvoir les métiers à tisser dans le pays. En conséquence, 10 centres de ressources de conception supplémentaires (DRC) sont actuellement établis par l’Institut national de technologie de la mode ou NIFT à Kolkata, Indore, Chennai, Kannur, Bhagalpur, Hyderabad, Panipat, Nagpur, Bengaluru et Meerut. L’objectif de ces DRC est de construire et de créer un écosystème qui se concentrerait sur l’excellence orientée design dans le secteur. En dehors de cela, les DRC sont également destinés à faciliter l’accès des concepteurs, des tisserands, des fabricants ainsi que des exportateurs aux référentiels de conception afin qu’ils puissent améliorer et développer leurs produits.

Les RDC seraient mis en place de manière progressive, selon le ministère. NIFT est un établissement d’enseignement de la mode autonome du pays qui relève du ministère des Textiles, et a donc été associé à ce projet pour apporter son expertise et son excellence.

À l’heure actuelle, huit RDC existent déjà dans diverses régions du pays – Delhi, Varanasi, Ahmedabad, Mumbai, Bhubaneshwar, Jaipur, Guwahati et Kancheepuram. Le dernier DRC a été inauguré à Kancheepuram à l’occasion de la Journée nationale du tissage à la main le 7 août dernier.

Les métiers à tisser sont un secteur vital en Inde, en particulier dans l’Inde rurale, et les tisserands de différentes régions du pays sont qualifiés dans la fabrication de métiers à tisser. En fait, les métiers à tisser en Inde et leur qualité et leur savoir-faire étaient l’un des aspects majeurs qui avaient intéressé les commerçants avant même la domination coloniale. Bien que l’industrialisation ait constitué une menace majeure pour ce secteur et ait presque fait disparaître l’artisanat des milieux urbains, les tisserands des villages et de l’Inde rurale maintiennent toujours l’artisanat en vie en le transmettant d’une génération à l’autre. Afin de reconnaître cet artisanat, l’Inde a célébré le 7 août comme Journée nationale du métier à main depuis 2015.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.