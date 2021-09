Des migrants haïtiens prennent le contrôle d’un bus sous contrat privé au Texas ⋆ 10z viral

Des migrants haïtiens sous un pont au Texas

* Un groupe de migrants haïtiens se serait révolté lors d’un trajet en bus vers un centre de traitement fédéral et aurait pris le contrôle du véhicule commercial avant de s’échapper, selon des responsables de l’application des lois.

Nous avons signalé plus tôt… plus de 10 000 migrants haïtiens ont traversé la frontière sud du Texas, où ils campent sous un pont qui relie le Texas et le Mexique. Selon le New York Post, plusieurs responsables gouvernementaux ont qualifié la situation à Del Rio, au Texas, de « sans précédent », écrit le Washington Post.

Par SandraRose.com : « Plus de 15 000 Haïtiens ont fait le voyage périlleux depuis l’Amérique du Sud et le Mexique après que des messages sur What’s app leur aient dit US Pres. Joe Biden les traiterait gentiment et leur donnerait des emplois. »

Lundi, un groupe de migrants avait été récupéré dans le camp de migrants de fortune et était transporté par un bus privé sous contrat fédéral à destination de San Antonio, au Texas. Selon Yahoo, il n’est pas clair quelle agence fédérale supervisait le transport. ICE a déclaré à un média local que “plusieurs non-citoyens ont tenté de fuir le bus sous contrat”.

LIRE LA SUITE: Le DHS suspend temporairement l’utilisation des patrouilles à cheval contre les migrants haïtiens

“Ils sont sortis du bus et ils se sont échappés”, a confirmé mardi un haut responsable fédéral de l’application des lois au Washington Examiner.

Les forces de l’ordre auraient recherché les évadés et les auraient repris.

“C’est une crise provoquée par l’homme”, a déclaré le sénateur. Ted Cruz dit de la crise haïtienne au Texas.

Cruz a décrit la scène sous un pont comme “la chose la plus horrible que j’aie jamais vue”.

Gouverneur républicain du Texas. Grégoire Abbott a déclaré que l’administration Biden “a maintenant basculé vers une stratégie différente qui abandonne la sécurité des frontières et facilite plutôt le passage illégal des personnes et l’exploitation de la frontière par les cartels.

“L’administration Biden est en plein désarroi et gère la crise frontalière aussi mal que l’évacuation d’Afghanistan”, a ajouté le gouverneur. “J’ai demandé au ministère de la Sécurité publique du Texas et à la Garde nationale du Texas de maintenir leur présence aux points d’entrée et autour de ceux-ci pour dissuader les passages à niveau.”

NPR rapporte que les agents frontaliers américains autorisent certains des migrants à entrer dans le pays, «avec des instructions pour se présenter devant un bureau d’immigration dans les 60 jours. D’autres sont renvoyés en Haïti, ou ils retournent à la frontière mexicaine », écrit le journal.

Selon les rapports, ceux qui sont autorisés à rester aux États-Unis ne sont pas « mandats » pour prendre le vaccin expérimental COVID.