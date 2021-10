Des migrants noirs torturés par des agents de l’ICE à l’aide de « retenues humaines », selon une plainte du DHS

Dans la foulée d’une enquête en cours au département américain de la Sécurité intérieure sur les mauvais traitements infligés aux migrants haïtiens à la frontière américano-mexicaine le mois dernier, les défenseurs des immigrants noirs affirment que les abus des migrants noirs et africains s’étendent au-delà de ce que le monde a vu dans des images désormais virales. d’agents de la patrouille frontalière à cheval à Del Rio, au Texas.

Des agents des douanes et de la protection des frontières des États-Unis tentent de contenir les migrants alors qu’ils traversent le Rio Grande de Ciudad Acuña, au Mexique, à Del Rio, au Texas, le dimanche 19 septembre 2021. (AP Photo/Felix Marquez)

Dans une lettre envoyée au Bureau des droits civils et des libertés civiles du DHS, obtenue par TheGrio, les groupes de défense des droits de l’immigration noirs dénoncent les abus présumés commis par l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) du DHS. Les forces de l’ordre sont accusées d’avoir torturé quatre migrants camerounais et un Ougandais avant et pendant les expulsions massives à la fin de l’année dernière.

Au centre de ces abus présumés se trouve un dispositif de « retenue humaine » utilisé par les agents de l’ICE appelé The WRAP. La plainte allègue que les fonctionnaires ont utilisé la contrainte de manière inhumaine et inappropriée, violant les lois sur les droits civils et les propres normes de détention de l’ICE.

Les plaignants migrants détaillent des récits poignants d’avoir été contraints à la contention WRAP sans motif et, dans certains cas, d’avoir été laissés dans l’appareil pendant des heures d’affilée. Chacun d’entre eux, dont deux ont parlé avec TheGrio, ont soumis des déclarations signées à l’appui de la plainte déposée par Alliance noire pour une immigration juste, UndocuBlack, Alliance Haïtienne du Pont et le Clinique des droits des immigrants de la Texas A&M School of Law.

Les abus se seraient produits pendant ou avant deux vols d’expulsion massive qui ont transporté des dizaines de personnes au Cameroun, un pays déchiré par la guerre en Afrique centrale, le 13 octobre 2020 et le 11 novembre 2020. Dans chaque incident, les responsables de l’ICE ont placé les migrants de The WRAP, qui, selon la plainte, sont censés retenir les jambes «avec les bras menottés dans le dos, les laissant retenus dans une position assise, verticale, à 90 degrés afin que les poumons et les voies respiratoires soient exempts de compression. «

Le WRAP, fabriqué par Safe Restraints, Inc. depuis 1996, a été conçu comme un outil pour « améliorer la préservation de la vie », le président et chef de la direction de l’entreprise. Charles Hammond dit TheGrio.

Hammond a déclaré que le WRAP a été conçu comme une alternative au système de cravate et est destiné à réduire les incidents mortels d’asphyxie positionnelle pendant les moments de conflit impliquant les forces de l’ordre ou des institutions, comme les hôpitaux, lors de l’interaction avec des personnes en détresse ou en danger. à eux-mêmes ou aux autres. ICE est l’un des nombreux clients de Safe Restraint dans le domaine de l’application de la loi et de la sécurité.

Mais les migrants africains, ainsi que les avocats et les avocats en leur nom, disent qu’ils ne représentaient un danger pour personne lorsque les agents de l’ICE ont choisi d’utiliser la contrainte humaine.

Lors d’un entretien avec TheGrio, l’un des plaignants camerounais, qui s’est identifié sous le pseudonyme La volonté de Dieu pour protéger son identité par crainte de représailles, a déclaré qu’il avait été placé dans le WRAP après avoir trébuché dans les escaliers en entrant dans l’avion destiné à l’expulser, lui et d’autres. Alors qu’il trébuchait, a déclaré Godswill, des agents de l’ICE (il estime à environ 10) l’ont « immédiatement » attrapé et « fourré » dans l’appareil.

Mais plutôt que d’être placé dans la retenue en se penchant en arrière dans la position à 90 degrés, comme conseillé par le fabricant de The WRAP, Godswill a déclaré que son dos avait été poussé à plusieurs reprises vers l’avant, amenant sa tête à ses pieds. Plutôt que d’être placé dans un angle de 90 degrés, il était dans un angle de 30 à 45 degrés, ce qui rendait difficile la respiration de Godswill, qui est asthmatique.

« Je pleurais », a déclaré Godswill à TheGrio. « Je suppliais… et je me disais qu’ils me tuaient. »

Un détenu de l’immigration, pieds enchaînés et chaussures sans lacets par mesure de sécurité, monte à bord d’un vol d’expulsion. (Photo de John Moore/.)

Alors qu’il criait aux agents de l’ICE pour leur demander pourquoi ils l’attaquaient, Godswill a déclaré que personne n’a répondu. Ils m’ont simplement « transporté comme une bûche de bois », se souvient-il. « Ils ne faisaient que me passer d’une personne à l’autre. »

Pendant le vol, Godswill a déclaré qu’il avait supplié les agents de lui permettre de mettre son inhalateur dans la poche de sa veste. Pour prouver son état de santé, il leur a demandé de vérifier son dossier médical. Finalement, un médecin à bord lui a permis de prendre deux bouffées. Godswill, qui était menotté, a déclaré qu’il avait également mal aux jambes parce que les menottes « mangeaient ma chair ».

Un autre migrant camerounais qui a parlé avec TheGrio, identifié par le pseudonyme Castillo, estime qu’il a été laissé dans le WRAP jusqu’à 10 heures pendant son vol de retour vers le Cameroun. Selon la plainte, il avait résisté à l’entrave parce qu’il avait un appel en instance auprès du cinquième circuit. Castillo a eu un entretien pour demander l’asile au Canada quelques jours avant son expulsion. Cependant, les agents de l’ICE auraient refusé de le transporter pour l’entretien.

Les personnes impliquées dans la plainte du DHS disent que dans les cas de Godswill, Castillo et des autres plaignants, les responsables de l’ICE ont utilisé le WRAP comme un outil « coercitif » pour intimider les migrants et « forcer les personnes détenues à se soumettre immédiatement aux ordres, pour punir les personnes détenues, et de dissuader les autres personnes détenues de s’engager dans toute forme de résistance.

Un vol d’expulsion (Photo de John Moore/.)

Journaliste Sarah Towle, qui a également signé une déclaration au nom du plaignant ougandais pour la lettre au DHS, a déclaré à TheGrio que, sur la base de ses recherches approfondies et de ses reportages sur l’industrie de l’expulsion et le WRAP, ce genre de tactique utilisé par l’ICE est « une pratique d’agence » et pas simplement des actions commises par des « individus voyous ».

Après avoir appris l’utilisation de The WRAP grâce à des entretiens avec environ 48 déportés et des milliers de témoignages sur les vols d’expulsion de masse l’année dernière, Towle a déclaré qu’elle avait été mise en contact avec le professeur de droit de l’Université Texas A&M. Fatma Marouf. Marouf, le principal parrain de la plainte, qui dirige la clinique des droits des immigrants de la faculté de droit, qui a travaillé sur la jurisprudence de la plainte.

Le professeur Marouf, qui est elle-même l’enfant de parents immigrés, déclare que l’exposition de la façon dont l’ICE a appliqué l’utilisation du WRAP est emblématique d’une «culture de force excessive et d’impunité», en particulier contre une population vulnérable de migrants noirs et bruns.

Alors que ces abus présumés de migrants africains ont eu lieu sous l’administration Trump, Marouf souligne que « quel que soit le président, les agents de la base se sont habitués à se comporter d’une certaine manière ».

US Immigration and Customs Enforcement (ICE), des entrepreneurs en sécurité fouillent un détenu de l’immigration. (Photo de John Moore/.)

Le comportement allégué en ce qui concerne The WRAP va également à l’encontre du protocole ICE. Towle dit qu’un porte-parole de l’ICE lui a dit que les directives officielles permettent uniquement aux détenus d’être placés dans le WRAP pendant leur vol. Sur la base de témoignages, cependant, la contrainte a été utilisée avant l’embarquement des vols et sans justification.

Godswill s’est rappelé avoir vu des dispositifs de retenue WRAP étendus sur le tarmac alors que les détenus de l’ICE arrivaient à l’avion, apparemment comme une tactique de peur pour les déportés arrivants.

L’ICE affirme que les contraintes ne devraient être utilisées que pour prévenir un danger imminent pour la vie ou la sécurité d’un agent ou d’un individu.

« L’US Immigration and Customs Enforcement (ICE) prend au sérieux toute allégation de comportement inapproprié ou non professionnel et tous les employés d’ICE sont tenus de se comporter avec respect et professionnalisme à tout moment », lit-on dans une déclaration fournie à TheGrio.

« ICE s’engage à garantir que toutes les personnes sous notre garde résident dans des environnements sûrs, sécurisés et humains et dans des conditions de confinement appropriées. L’ICE continue de concentrer ses ressources limitées sur la sécurité nationale, la sécurité des frontières et la sécurité publique et encourage le signalement de toute allégation de comportement inapproprié pour un examen et une enquête appropriés. »

(Photo : ICE.gov)

Les allégations portées contre l’ICE interviennent au milieu d’une enquête interne menée par le DHS pour enquêter sur les actions des agents de la patrouille frontalière à cheval qui ont été vus frapper des migrants haïtiens près d’une frontière du Texas en septembre.

La plainte concernant le WRAP avait déjà été rédigée à ce moment-là, mais l’attention nationale sur les mauvais traitements infligés aux migrants haïtiens a créé un élan inattendu.

Marouf et les co-sponsors de la lettre au DHS demandent au Bureau des droits civils et des libertés civiles d’enquêter immédiatement sur l’ICE et son utilisation du WRAP, qui, selon eux, viole le droit de l’État et le droit pénal, les droits du cinquième amendement des détenus et viole les Nations Unies Convention contre la torture, entre autres infractions.

Les avocats exigent que les plaignants obtiennent une libération conditionnelle pour raisons humanitaires et soient ramenés aux États-Unis pour être interrogés par des responsables sur leurs allégations d’abus.

Marouf dit que le moment est venu pour l’ICE et d’autres agences liées à l’immigration de changer, où « il n’y a pas tant de violence » infligée aux migrants.

« Ce sont des demandeurs d’asile qui exercent leur droit légal d’essayer d’être dans ce pays », a déclaré Marouf, qui a déclaré qu’elle envisageait un système d’immigration plus humain dans lequel les immigrants sont « traités avec respect et dignité » et « ne sont pas traités comme des animaux . «

« C’est ce qu’ils ressentent », a-t-elle ajouté.

