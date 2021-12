Des militaires confrontés à des mesures disciplinaires pour avoir refusé les vaccins COVID19

Les chefs militaires ont averti pendant des mois que les troupes subiraient des conséquences si elles ne suivaient pas ce qui est considéré comme un ordre légal de se faire vacciner contre le COVID-19. Mais ce n’est qu’au cours de la dernière semaine environ qu’ils ont publiquement commencé à donner suite à ces menaces. Tous les services militaires américains ont maintenant commencé des mesures disciplinaires et des renvois pour les troupes qui ont refusé de se faire vacciner contre le coronavirus, ont annoncé jeudi des responsables, avec jusqu’à 20 000 forces non vaccinées risquant d’être retirées du service.

On ne sait pas combien pourraient finir par être renvoyés. Mais selon les services, au moins 30 000 militaires ne sont pas encore vaccinés, mais plusieurs milliers d’entre eux ont obtenu des dérogations médicales ou administratives temporaires ou définitives. Sur les 20 000 restants ou plus, des milliers sont en train de suivre le processus d’exemption ou ont catégoriquement refusé. Cela représente environ 1,5% des quelque 1,3 million de soldats en service actif.

Le Corps des Marines a déclaré que 95% de ses forces avaient reçu au moins une dose jeudi. Environ 97,5% de l’armée de l’air ont obtenu au moins un coup, et un peu plus de 1 000 ont catégoriquement refusé. Et 98,4% de la Marine est entièrement vacciné, bien qu’ils ne publient pas les totaux de ceux avec une dose.

Plus de 12 000 membres en service actif ont demandé des exemptions religieuses. Et environ 4 800 soldats de l’armée et aviateurs de l’armée de l’air ont catégoriquement refusé le vaccin, sans demander d’exemption. La Marine et le Corps des Marines n’ont pas publié leurs totaux de refus, mais jeudi, le Corps des Marines a déclaré qu’il avait jusqu’à présent renvoyé 103 Marines pour avoir refusé le vaccin. L’armée a déclaré qu’elle avait réprimandé plus de 2 700 soldats et qu’elle entamerait la procédure de libération en janvier. L’Air Force a déclaré plus tôt cette semaine que 27 aviateurs avaient été renvoyés pour avoir refusé la commande de vaccin. Et la Marine a présenté sa nouvelle procédure disciplinaire cette semaine et a déjà licencié un marin de son poste de commandement pour avoir refusé d’être testé alors qu’il sollicitait une exemption.

Le Pentagone a rendu cette année le vaccin COVID-19 obligatoire pour tous les militaires, y compris la Garde nationale et la Réserve, et envisage également de rendre les rappels de vaccin obligatoires pour les militaires.

