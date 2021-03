Des militants actionnaires accusent Kohl’s de surcompenser les dirigeants – WWD

Les actionnaires activistes, qui cherchent déjà à remplacer cinq membres du conseil d’administration de Kohl’s Corp., accusent maintenant le détaillant de surpayer les dirigeants.

«En tant que gérants du capital des actionnaires, l’une des responsabilités les plus importantes d’un conseil est d’avoir un programme de rémunération qui fixe des objectifs justes et réfléchis pour aligner correctement la rémunération sur le rendement. Nous pensons que le conseil d’administration de Kohl a échoué à cet égard », ont déclaré les militants dans une lettre distribuée aux actionnaires lundi.

«À notre avis, le conseil a créé un plan de rémunération qui récompense les dirigeants malgré des années de sous-performance, en fixant systématiquement des objectifs à court et à long terme pour les primes en deçà des résultats des années précédentes», indique la lettre.

Les militants – Macellum Advisors GP LLC, Ancora Holdings Inc., Legion Partners Asset Management LLC et 4010 Capital LLC – ont déclaré détenir 14,7 millions d’actions de Kohl’s, soit environ 9,3% des actions ordinaires en circulation de la société.

Le groupe d’activistes a proposé cinq nouveaux membres du conseil – Jonathan Duskin, Margaret L. Jenkins, Jeffrey A. Kantor, Thomas A. Kingsbury et Cynthia S. Murray. La question de savoir si ces personnes sont élues au conseil ou non sera divulguée lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de la société prévue le 12 mai.

En plus de la refonte du conseil d’administration de Kohl, les militants font pression pour la cession-bail de magasins afin de capitaliser sur l’immobilier. Kohl’s a déclaré publiquement son opposition aux changements de conseil d’administration et aux cessions-cessions.

Une procuration déposée auprès de la Securities and Exchange Commission indique que la rémunération de la PDG de Kohl, Michelle Gass, est passée à 12,9 millions de dollars l’année dernière, contre 9 millions de dollars en 2019, bien que les 9 millions de dollars représentent une baisse de 27,2% par rapport à 2018. Son salaire dans le passé l’année comprenait une prime de 939 422 $ et des attributions d’actions évaluées à 8,9 millions de dollars, bien que la valeur de la rémunération à base d’actions fluctue avec le marché.

Les militants ont déclaré que la rémunération 2020 de Gass était «la plus élevée gagnée par un cadre de Kohl en 15 ans, malgré le fait qu’en 2020, les ventes nettes de Kohl ont diminué de 20% et le bénéfice net ajusté était une perte de 186 millions de dollars. Pour 2020, la perte nette de Kohl était de 163 millions de dollars, contre un bénéfice de 691 millions de dollars en 2019. Les revenus ont chuté de 20,1% à 16 milliards de dollars, contre 20 milliards de dollars.

«Cette rémunération exorbitante du PDG contraste fortement avec le sort des employés de Kohl, dont 85 000 ont été congédiés pendant plusieurs mois et qui, selon nous, ont été payés près de 10% de moins au total en 2020 par rapport à 2019», ont déclaré les militants.

La lettre disait que «2020 n’est pas une valeur aberrante. La direction de Kohl a été richement récompensée pendant des années malgré des résultats d’exploitation en baisse. »

Jill Timm, directrice financière de Kohl, a vu sa rémunération totale passer à 3,2 millions de dollars (y compris une prime de 330,00 $) l’an dernier contre 4,4 millions de dollars en 2019. La rémunération du directeur du merchandising Doug Howe est passée à 4,7 millions de dollars (avec un bonus de 562500 $) de 3,1 $ million.

Le dépôt de la SEC par Kohl’s a noté que le comité de rémunération du conseil s’est réuni pour définir des opportunités d’incitation en mars de l’année dernière, lorsque tous les magasins de la société ont été fermés. Ainsi, le comité a mis en place «un plan d’intéressement annuel 2020 en deux parties avec 50% basé sur les ventes comparables de Kohl par rapport aux ventes comparables du groupe de pairs de performance et 50% basé sur une évaluation de la capacité de la direction à traverser la crise et à gérer les finances. la liquidité et la rentabilité, telles que déterminées par le comité à sa discrétion », indique le dossier.