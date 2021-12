Des militants britanniques exhortent la Cour internationale à agir contre Fauci, Gates et Big Pharma au sujet des vaccins contre le COVID-19

Anthony Fauci, Bill Gates, Klaus Schwab et Peter Daszak se tiennent aux côtés des PDG de grandes sociétés pharmaceutiques et des représentants du gouvernement britannique qui sont accusés de crimes contre l’humanité par des militants au Royaume-Uni qui ont porté plainte devant la Cour pénale internationale dans une plainte alléguant COVID- 19 a été utilisé pour démanteler les systèmes mondiaux de gouvernement et de finances. Ce faisant, écrivent les militants dans leur plainte, ceux qu’ils nomment ont supprimé les traitements salvateurs et poussé les thérapies géniques expérimentales sous couvert de vaccins, se remplissant les poches et augmentant leur pouvoir au détriment de la vie humaine.

La plainte, déposée le 6 décembre auprès de la Cour pénale internationale des « peuples du Royaume-Uni » par un groupe d’activistes et de chercheurs dont un ancien vice-président de Pfizer, ressemble beaucoup à un « who’s who » du gouvernement d’entreprise mondial. structure de pouvoir qui s’est révélée tout au long de la pandémie.

Bill et Melinda Gates, Anthony Fauci, le Premier ministre britannique Boris Johnson, des membres de haut rang de l’Organisation mondiale de la santé et les PDG en exercice des sociétés pharmaceutiques Moderna, AstraZeneca, Pfizer et Johnson & Johnson sont nommés dans le dossier.

Sont également nommés Klaus Schwab, président du Forum économique mondial et promoteur de la « grande réinitialisation », et Peter Daszak, pièce maîtresse de la théorie des fuites de laboratoire, aux côtés de plusieurs représentants du gouvernement britannique.

Tendance :

Le régime Biden envoie des immigrants illégaux à l’aéroport de Pennsylvanie, dont deux fois le jour de Noël

Les plaignants dans l’affaire ont cherché à la porter devant le système judiciaire britannique mais ont été rejetés à plusieurs reprises, ce qui a conduit à leur dépôt devant la Cour pénale internationale, où la réception a été accusée, et la plainte a reçu le numéro de référence OTP-CR-473/21 .

Les militants qui portent plainte comprennent l’ancien vice-président de Pfizer, le Dr Michal Yeadon, qui a été franc sur les dangers présumés des vaccins controversés et s’est opposé à la croissance du pouvoir et du contrôle du gouvernement tout au long de la pandémie.

Le groupe affirme que les vaccins controversés COVID-19 sont des thérapies géniques expérimentales créées grâce à la recherche de gain de fonction par des scientifiques comme Peter Daszak sur les coronavirus de chauve-souris, et que ces thérapies ont causé des décès et des blessures généralisés.

Des décès et des blessures liés au vaccin COVID-19 ont été signalés en grand nombre au Royaume-Uni et aux États-Unis, bien que les experts assurent régulièrement au public que ces décès prématurés et tragiques ne sont pas préoccupants.

La CPI devrait-elle prendre des mesures sur la base de la plainte ?

Oui : 100 % (1 Voix)

Non : 0% (0 vote)

Les gouvernements ont échoué ou ont carrément refusé d’enquêter sur les morts et les blessés, disent les plaignants, craignant qu’une enquête appropriée ne ralentisse ou n’arrête ce que le dossier appelle une expérience médicale de masse sur l’humanité, en violation des codes de Nuremberg, rédigés après la Seconde Guerre mondiale. et l’Holocauste.

La plainte pénale allègue également que les personnes nommées ont activement supprimé l’utilisation de traitements alternatifs et viables pour COVID-19, y compris l’hydroxychloroquine et l’ivermectine, qui, selon certains experts, ont démontré un grand succès dans le traitement du COVID-19 à différents stades. D’autres nient que les médicaments bon marché et facilement disponibles ont une quelconque efficacité et insistent plutôt sur la dépendance à l’égard de médicaments nouveaux et coûteux créés par Pfizer, Merck et d’autres sociétés.

Ces médicaments – l’hydroxychloroquine et l’ivermectine – n’ont aucune protection par brevet et pourraient être produits en série à moindre coût, et sont également utilisés depuis des décennies, permettant un traitement sûr et bien connu et facilement disponible.

« La suppression de traitements alternatifs sûrs et efficaces pour Covid-19 équivaut à un meurtre et justifie une enquête complète par le tribunal », lit-on dans le dossier, mentionnant ensuite le pare-feu figuratif mis en place par des universitaires opérant aux côtés de ceux nommés dans la poursuite, refusant permettre la publication d’informations sur les traitements alternatifs dans des revues médicales, qui servent souvent de voie de communication de nouveaux traitements aux prestataires médicaux.

« Certaines revues académiques bloquent la publication d’étudiants montrant l’efficacité de médicaments tels que l’ivermectine et l’hydroxychloroquine [in treating COVID-19 patients], poursuit la plainte.

En rapport:

New York Times : les boosters COVID peuvent provoquer une « fatigue du système immunitaire », compromettant la capacité à combattre le virus

La plainte accuse également les autorités d’avoir gonflé les statistiques de décès et le nombre de cas COVID, une accusation qui vole depuis les premiers jours de COVID-19, lorsque les patients décédés dans les hôpitaux des suites d’accidents de voiture ou de coups de feu étaient régulièrement signalés comme étant étiquetés comme décès COVID.

Le dossier contient également des preuves que l’utilisation de masques faciaux pour soi-disant arrêter la propagation du COVID-19 fait plus de mal que de bien, et que le test PCR est « complètement peu fiable » pour détecter le COVID et contient des produits chimiques cancérigènes.

La CPI a envoyé un avis aux militants au début du mois pour les informer que la plainte avait été reçue et que le groupe serait contacté avec la prochaine décision de la CPI.

National File s’engage à faire en sorte que votre voix soit entendue et qu’elle le soit. Pour que votre parole reste libre, nous passons notre plateforme de commentaires à Insticator. Ne t’inquiète pas! Tout ce que vous avez à faire est de créer un compte de commentaire avec Insticator. Nous transférerons les commentaires précédents sur notre nouveau site, puis vous pourrez lier vos commentaires passés à votre nouveau compte Insticator. Si vous avez des commentaires ou des questions sur votre compte de commentaires Insticator, veuillez les envoyer par courrier électronique à l’adresse : [email protected]