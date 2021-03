Des militants célèbrent l’anniversaire du meurtre de Breonna Taylor avec des demandes de réforme de la police

Le premier anniversaire du meurtre par la police de Breonna Taylor a eu lieu samedi, et les militants, les législateurs et la famille de Taylor l’ont passé en renouvelant les appels à une réforme de la justice pénale.

À Louisville, Kentucky, des membres de la famille de Taylor et des militants communautaires ont convoqué un rassemblement pour marquer l’anniversaire de la mort de Taylor et pour appeler à rendre des comptes pour les agents impliqués dans sa fusillade. Des centaines de manifestants ont scandé le nom de Taylor, criant apparemment: «Vous ne pouvez pas arrêter la révolution.»

Taylor, une ambulancier ambulancier de 26 ans, a été tuée à son domicile à Louisville le 13 mars 2020, après que trois policiers blancs soient entrés de force chez elle en utilisant un mandat d’arrêt dans le cadre d’un raid de stupéfiants un suspect qui ne résidait plus à l’adresse de Taylor.

Les agents ont ouvert le feu après que le petit ami de Taylor – un propriétaire légal d’une arme à feu qui a déclaré ne pas savoir que les personnes qui se sont introduites de force dans l’appartement étaient des policiers – a tiré un coup de feu en légitime défense. Taylor a été abattu six fois et tué.

Taylor – avec George Floyd, qui a été tué par un policier à Minneapolis environ deux mois plus tard – est devenu un emblème de la nature racialisée et excessivement violente des forces de l’ordre aux États-Unis. Son nom et le chant «Dites son nom» ont suscité des cris de ralliement lors de manifestations qui ont balayé les États-Unis à l’été 2020 et ont déclenché une prise en compte culturelle plus large du racisme dans la vie américaine.

Alors que la ville de Louisville a conclu un règlement de 12 millions de dollars avec la famille de Taylor en septembre 2020, aucun des officiers impliqués dans le raid bâclé n’a été accusé de sa mort. Le petit ami de Taylor, Kenneth Walker, a d’abord été accusé de tentative de meurtre pour le coup qu’il a tiré la nuit de sa mort, qui aurait touché un officier à la jambe. Ces accusations ont été abandonnées en mai 2020, mais n’ont été définitivement rejetées que lundi dernier.

La famille de Taylor – et les législateurs démocrates – appellent à des réformes

Vendredi, Walker a intenté une action en justice contre le gouvernement de la ville de Louisville et les policiers participant au raid, affirmant que ses droits constitutionnels avaient été violés – et que le mandat pour entrer dans la maison était basé sur de fausses allégations.

Et la mère de Breonna Taylor, Tamika Palmer, a déposé une plainte pour affaires internes contre six agents du département de police du métro de Louisville.

« Nous pensons qu’une enquête approfondie sur ces allégations révélera le ventre pourri d’une division de police voyous et les efforts déployés par les enquêteurs pour protéger les policiers », a déclaré l’avocat de Palmer, Sam Aguiar, à CNN. «Et quand c’est le cas, le LMPD doit montrer qu’il nettoiera la maison, obtiendra à Tamika Palmer les réponses qui lui sont dues depuis un an et honorera les serments jurés de protéger nos citoyens.»

Palmer s’est récemment entretenu avec WLKY, la station CBS de Louisville, et a exprimé sa frustration quant à la situation actuelle un an plus tard.

« Je ne veux pas dire que tous les officiers sont mauvais, mais il n’y a pas de responsabilité », a déclaré Palmer. « Alors, [police] ne se sentent pas obligés de changer leurs actions ou leurs comportements. »

De nombreux législateurs démocrates ont fait écho au sentiment de Palmer samedi, marquant l’occasion en appelant à une réforme de la police.

Le député de première année, le représentant Cori Bush (D-MO), qui était un organisateur de Black Lives Matter à Ferguson et dans les environs, avant d’entrer au Congrès, tweeté, «Aujourd’hui marque 365 jours d’injustice. Le meurtre de Breonna Taylor était une injustice. La dissimulation qui a suivi était une injustice.

Une femme noire a été assassinée par la police à son domicile, au milieu de la nuit, et rien n’a fondamentalement changé. C’est pourquoi nous n’arrêterons pas de dire son nom. C’est pourquoi nous devons légiférer pour défendre la vie des Noirs au Congrès. – Cori Bush (@CoriBush) 13 mars 2021

Et le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer tweeté, «Aujourd’hui marque un an depuis que Breonna Taylor a été tuée à son domicile par la police exécutant un mandat d’arrêt. Breonna Taylor et sa famille méritent justice. Il est plus que temps de procéder à une réforme globale des services de police. Nous travaillons à l’adoption de la Loi sur la justice dans les services policiers au Sénat.

Le président Joe Biden a également plaidé pour l’adoption de ce projet de loi, écrivant: «Alors que nous continuons à pleurer [Taylor], nous devons aller de l’avant pour adopter une réforme significative de la police au Congrès. »

La mort de Breonna Taylor a été une tragédie, un coup dur pour sa famille, sa communauté et l’Amérique. Alors que nous continuons à la pleurer, nous devons aller de l’avant pour adopter une réforme significative de la police au Congrès. Je reste déterminé à signer un projet de loi de réforme historique. – Président Biden (@POTUS) 13 mars 2021

La Chambre contrôlée par les démocrates a adopté la loi sur la justice dans les services de police pour la deuxième fois au début du mois de mars, et elle contient un certain nombre de dispositions visant à réformer la police au niveau fédéral, allant de la fin de l’immunité qualifiée (une pratique qui protège les policiers contre les poursuites) d’interdire les types de mandats de drogue sans intervention qui ont conduit à la mort de Taylor.

Lorsque la Chambre a adopté le projet de loi en 2020, le Sénat contrôlé par les républicains a refusé de le reprendre, plaidant plutôt pour un plan élaboré par le GOP qui proposait des réformes plus limitées. Les démocrates contrôlent désormais le Sénat et des dirigeants, dont Schumer, ont fait part de leur optimisme quant à l’adoption du projet de loi. Cependant, le caucus démocrate aurait besoin de 10 sénateurs républicains pour voter pour la loi sur la justice dans les services de police afin qu’elle atteigne le bureau de Biden. Jusqu’à présent, rien n’indique que de nombreux républicains pourraient être disposés à le faire.