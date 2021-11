Des militants de la PAH empêchent l’expulsion d’une femme malade de 87 ans

11/03/2021 à 22:35 CET

Gonzalo Sanchez

Des dizaines de militants PAH ils ont évité ce mercredi les expulsion de Carmen, une femme de 87 ans, malade et sans autre logement, qui faisait face à une ordonnance de mise en liberté malgré vous ne devez pas une seule échéance de votre ancien loyer locatif. L’expulsion était prévue à 11h30 dans le quartier de Patraix, à Valence, mais finalement la commission judiciaire a décidé de ne pas l’exécuter, la laissant à date ouverte.

Le propriétaire du bien est un grande fourchette de lieu d’habitation (plus de 10 étages) et il l’a dénoncée en août pour une prétendue violation des conditions du contrat. Compte tenu de cela, le juge a décidé de donner son feu vert au lancement malgré le fait qu’il n’ait pas encore eu lieu le procès en appel prévu le 17 novembre prochain dans la Cour provinciale, qui déterminera si Carmen est en violation ou non de son contrat. Malgré tout, le juge a décidé de procéder à l’expulsion.

Carmen est l’une des rares anciennes locataires de sa ferme. « Il y a elle et une autre femme, les autres sont tous des Erasmus à qui ils louent des chambres pour 400 euros par mois voire plus & rdquor ;, raconte le petit-fils du affecté. Selon la famille, la véritable intention du propriétaire, qui a déjà tenté à plusieurs reprises d’expulser Carmen, est de pouvoir reprendre l’appartement pour le mettre au prix du marché.

« Vous ne pouvez pas jeter une femme de 87 ans à la rue, malade et sans alternative, c’est scandaleux », dénonce la PAH.

En plus des militants, le rassemblement a été accompagné d’un forte présence policière, avec trois camions et 9 agents gardant la porte. Du côté des militants, ils ont à peine touché une trentaine de personnes, qui se sont dissoutes à deux heures de l’après-midi avant la communication (pas encore par écrit) que le lancement n’allait pas avoir lieu.

« La grande question est de savoir si l’expulsion a été laissée ouverte et si elles peuvent venir demain, ou après-demain, sans préavis pour laisser Carmen dans la rue. On trouverait ça dommage qu’il en soit ainsi & rdquor;, dénonce la PAH. Ils ajoutent qu’« ils l’ont fait d’autres fois à Valence, c’est pourquoi dans la loi sur le logement proposée par la PAH, nous rejetons ces soi-disant « expulsions ouvertes » & rdquor ;, disent-ils.

Plusieurs militants de la PAH. | G. Sanchez

« Elle ne doit rien, pas un mois de contrat, mais le propriétaire le dénonce en disant qu’il avait eu des chiens dans la maison et que c’est interdit. Carmen a fait appel en disant qu’ils appartiennent à sa fille, que de temps en temps elle vient la voir, et le procès est toujours en attente de résolution & rdquor;, dit-elle Delifina Sanchez, porte-parole de HAP Valence. « L’interprétation judiciaire est un non-sens. Qu’entendez-vous par expulsion provisoire ? » La femme vit seule sans alternative et a récemment subi une intervention chirurgicale. Le juge peut-il vraiment attendre 15 jours pour que le procès soit résolu ? & Rdquor ;, dénonce Sánchez.

Droit à une protection juridictionnelle effective

Pura Peris, directeur général de l’Urgence du logement du ministère du Logement, dit qu’ils ont passé des appels toute la matinée. Ils ont contacté l’avocat de Carmen en août « pour lui offrir des conseils et une batterie de résolutions qui pourraient l’aider ». Depuis, ils travaillent sur le cas notifié par la PAH. « Il semble qu’il y ait eu des mésententes de voisinage, que le propriétaire a dénoncées et a décidé de résilier le contrat avec Carmen. Ce que nous demandons, c’est au moins le droit à une protection juridictionnelle effective, que l’audience se tienne et qu’il soit déterminé si la partie concernée a rempli ou non son contrat. Nous pensons que c’est la meilleure solution pour la loi », déclare Peris.

« Rappelons (continue Peris), que nous continuons avec le bouclier social approuvé par le gouvernement jusqu’en février. Et on parle d’une femme de 87 ans, malade, sans alternative et avec un procès déposé qui n’a pas encore été réglé, on demande au moins que l’audience ait lieu avant de trancher & rdquor;, explique-t-il.

Concernant la possibilité d’une expulsion à date ouverte, Peris a assuré que « le tribunal doit désormais contacter l’avocat pour lui donner la nouvelle date de lancement puisqu’elle n’a pas eu lieu aujourd’hui ».

Les échecs du bouclier social

De la PAH València, ils ont critiqué l’inefficacité du décret anti-expulsion et du bouclier social émis par le gouvernement et récemment renouvelé jusqu’en février dans des cas comme celui-ci. « Pourquoi les juges ne l’appliquent-ils pas ? On trouve toujours des interprétations qui disent qu’il ne faut pas l’appliquer, ici il n’y a même pas de non-paiement de dette et la norme est censée garantir le droit à un logement décent. Vous ne pouvez pas jeter une femme de 87 ans sans alternative, c’est scandaleux & rdquor;, dénonce la PAH.