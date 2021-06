Des militants demandent justice après que des maréchaux américains ont abattu un homme noir à Minneapolis [VIDEO] 10z viral

*Les militants de Minneapolis demandent Ramona Dohman de démissionner de son poste de chef du US Marshals Service de l’État pour la gestion de la fusillade mortelle de la police Winston Smith Jr., père de trois enfants.

La mort de Smith a déclenché plusieurs jours de protestations et de réactions contre les maréchaux ne portant pas de caméras corporelles pendant la rencontre. Comme le rapporte The Root, « les enquêteurs ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve vidéo disponible pour déterminer ce qui a conduit à la fusillade. Non seulement les membres du groupe de travail ne portaient pas de caméras corporelles, mais ils ne sont pas autorisés à les porter », écrit le magasin.

Voici plus de la sortie:

Il n’est donc pas surprenant que les membres de la communauté de Minneapolis et la famille de Winston Boogie Smith Jr., 32 ans, un homme noir qui a été mortellement abattu dans la ville jeudi par des membres d’un groupe de travail du US Marshals Service, n’achètent pas le récit des autorités selon lequel il s’agissait d’un tournage propre.

Le Washington Post rapporte que les US Marshals et le Minnesota Bureau of Criminal Apprehension (BCA), qui enquête sur la fusillade, ont déclaré que Smith avait un mandat pour une violation des armes à feu pour crime. Le groupe de travail à juste titre connu sous le nom de groupe de travail sur les fugitifs North Star (*les patrouilles de Jésus, de Marie et d’esclaves*) a déclaré que Smith ne s’était pas conformé à leurs ordres et qu’il avait “produit une arme de poing, ce qui a amené les membres du groupe à tirer sur matière.”

“Le US Marshal Service n’autorise actuellement pas l’utilisation de caméras corporelles pour les officiers servant dans son groupe de travail sur les fugitifs North Star”, a déclaré le bureau. « Il n’y a aucune séquence de caméra de l’équipe de l’incident. »

La BCA a déclaré dans un communiqué que Smith avait tiré avec une arme à feu depuis l’intérieur de sa voiture, mais la femme qui se trouvait dans un véhicule lorsque Winston a été abattu a déclaré qu’elle n’avait jamais vu d’arme sur lui ou dans le véhicule, ont déclaré jeudi ses avocats, selon NBC News.

« Le système de cet État est fondamentalement défectueux, et la surveillance fédérale est également fondamentalement défectueuse », a déclaré Jaylani Hussein, directeur exécutif du Conseil du Minnesota sur les relations américano-islamiques, lors d’une conférence de presse mardi. « Nous avons besoin de transparence et de responsabilité. »

Smith, selon un communiqué de l’agence, était garé dans une voiture lorsqu’il “n’a pas obéi aux ordres des officiers” et “a produit une arme de poing, ce qui a poussé les membres du groupe de travail à tirer sur le sujet”, selon le communiqué.

Les manifestants protestent à Minneapolis presque tous les jours depuis que Smith a été tué.

Découvrez le reportage vidéo ci-dessus.