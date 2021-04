Des militants du BLM prennent d’assaut le bâtiment du Capitole de l’Iowa, les médias grand public silencieux ⋆ .

par Jessica Marie Baumgartner, The New American:

Après des mois à peindre les événements qui se sont déroulés le 6 janvier au Capitole à Washington DC comme une «insurrection armée», les médias grand public sont actuellement silencieux tandis que les militants du BLM prennent d’assaut le Capitole de l’Iowa. Aujourd’hui, des images en direct de l’événement ont été publiées sur Facebook et Twitter, mais les grands médias d’information n’ont pas rendu compte de l’incident.

BLM a pénétré de force dans le bâtiment du Capitole de l’État de l’Iowa. Ressemble BEAUCOUP à une insurrection. pic.twitter.com/Gx3H6WuBng – Homme noir de banlieue 🇺🇸 (@goodblackdude) 8 avril 2021

Cet événement organisé a été planifié en ligne. Il était censé protester contre les «projets de loi racistes», mais l’événement pacifique s’est intensifié et se déroule actuellement avec peu ou pas de couverture médiatique.

Black Lives Matter a reçu des grâces officieuses de la part des responsables du gouvernement démocrate et des chefs des médias, et a même été nominé pour un prix Nobel de la paix. Pourtant, le groupe a causé jusqu’à 2 milliards de dollars de dégâts, et au moins 25 Américains ont été tués lors des «troubles» dirigés par le BLM et Antifa l’été dernier.

Le parti pris des médias et du gouvernement en faveur du BLM ne peut plus être nié. Alors que le ministère de la Justice demande toujours des accusations contre des membres des Oath Keepers et d’autres manifestants qui se trouvaient au Capitole le 6 janvier, malgré l’absence de preuves de tout autre chose que des «intrusions», il ignore les actions similaires et plus violentes. de la part de BLM.

CNN a fait l’objet d’un examen minutieux lorsqu’ils ont produit le titre «Protestations enflammées mais surtout pacifiques» tout en couvrant les émeutes de George Floyd de 2020. En revanche, le même média a diffusé les événements du 6 janvier avec des titres tels que: «La portée terrifiante de l’attaque du Capitole devient plus claire alors que Washington se verrouille pour l’inauguration de Biden.

En réalité, «l’attaque du Capitole» ressemblait plus à un sit-in qu’à une insurrection. Il n’y a eu aucune réclamation pour dommages à la propriété, aucune arme à feu récupérée et, comme mentionné ci-dessus, à peine des accusations autres que «intrusion» ont été retenues au tribunal.

Lorsque la police et le gouvernement local ont attrapé et tenté d’accuser les émeutiers du BLM de crimes de vandalisme, de dommages matériels, d’agression, etc., les médias grand public ont dénoncé ces actions comme une «tactique de répression». Les procureurs démocrates et les élus ont vu de nombreuses accusations abandonnées. Les stars hollywoodiennes ont élevé la voix pour soutenir le mouvement.

Mais Black Lives Matter se soucie-t-il vraiment des vies noires? Lorsque le mouvement est plus préoccupé par la bonne presse, les affiliations politiques et l’accumulation de dons que la reconstruction de communautés détruites par la corruption, le crime et la pauvreté, il faut se demander. Lorsque les villes sont incendiées et saccagées au nom de la «justice», le ministère de la Justice a perdu le contrôle de la situation.

