Des militants «menacés d’arrestation» pour une manifestation anti-Shell au Science Museum

Un groupe de militants qui prétendent avoir été menacés d’arrestation samedi soir pour avoir organisé une “occupation” du Science Museum de Londres ont juré de reprendre leur combat dimanche.

La branche londonienne du UK Student Climate Network (UKSCN London) a organisé une manifestation au célèbre monument pour protester contre sa décision d’accepter le parrainage du géant des combustibles fossiles Shell

Le Science Museum s’est associé à Shell pour financer son exposition « Our Future Planet » sur la capture et le stockage du carbone et les solutions basées sur la nature à la crise climatique.

Samedi après-midi, un groupe d’activistes a drapé une banderole portant l’inscription « Drop Shell Sponsorship » sur l’un des balcons du musée.

D’autres équipes ont fait des pancartes anti-Shell, tandis que certaines ont prononcé des discours sur l’entreprise et le réchauffement climatique qui ont été diffusés en direct sur les plateformes de médias sociaux du groupe.

Ils avaient prévu de rester dans le bâtiment toute la nuit, tweetant : « C’est une occupation. Nous resterons au Science Museum jusqu’à demain après-midi, poursuivrons notre diffusion en direct et continuerons à dire @sciencemuseum à #DropShell. »

L’UKSCN London a déclaré vers 21 heures qu’une équipe d’officiers de la police métropolitaine avait menacé d’arrêter les manifestants à moins qu’ils ne quittent le bâtiment.

Le groupe a tweeté : « La police protège les intérêts des combustibles fossiles. Nous savons exactement de quel côté ils sont.

L’UKSCN London a déclaré qu’il serait de retour au Science Museum pour poursuivre la manifestation à 13 heures dimanche.

Dans un message sur Twitter, les organisateurs ont déclaré : « Le Musée des sciences préférerait que les enfants soient arrêtés plutôt que de laisser tomber leurs sponsors polluants, mais nous ne serons pas réduits au silence.

“Nous serons de retour devant le musée des sciences à 13 heures demain et cette fois, nous vous demandons de vous joindre à nous.”

Une lettre ouverte au Science Museum publiée sur le site Web de l’UKSCN déclare : « Le fait que Shell, une entreprise ayant un intérêt direct dans l’utilisation continue des combustibles fossiles, soutienne financièrement une exposition sur les solutions au changement climatique est épouvantable.

“Nous condamnons la décision du Science Museum d’accepter ce parrainage et de donner à Shell une opportunité de greenwashing effronté.”

Il a déclaré que Shell avait l’habitude de commettre des « violations horribles des droits humains » dans le monde en développement.

La lettre poursuit : « La résolution de la crise climatique va au-delà de la réduction des émissions de carbone ; ce doit être un combat pour la justice climatique.

Nous sommes aux côtés des militants des pays du Sud confrontés à la violence des sociétés de combustibles fossiles, telles que Shell, et des communautés qui sont et seront les plus durement touchées par le changement climatique, bien qu’elles contribuent le moins à le provoquer. »

Le Musée des sciences a été approché pour commentaires.