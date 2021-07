Des militants pro-avortement accrochent une banderole « Que Dieu bénisse les avortements » sur une immense statue de Jésus en Arkansas z .

Vendredi, un groupe de militants soutenant l’avortement a accroché une loi « Que Dieu bénisse les avortements » à une énorme statue bien connue de Jésus-Christ dans l’Arkansas, apparemment pour protester contre les réglementations sur l’avortement récemment adoptées dans tout le pays.

Les militants pro-choix ont décoré le statut – appelé «Christ of the Ozarks» et à Eureka Springs – tard jeudi jusqu’à tôt vendredi. Le groupe, Indecline, a affirmé que le coup était “en réponse directe aux tentatives dramatiques faites dans l’Arkansas et dans le Sud, pour interdire les services d’avortement aux femmes dans le besoin”.

Indecline se présente comme étant « composé de graffeurs, de cinéastes, de photographes et de rebelles et militants à plein temps ».

La bannière a ensuite été coupée. Il serait utilisé comme vêtements de travail pour les équipes effectuant des travaux de peinture et de rénovation dans l’installation où se trouve la statue.

