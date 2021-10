Des milliardaires soutiennent Bitcoin ($ BTC) mais disent que Ethereum ($ ETH) est plus utilisable

Deux milliardaires ont défendu le bitcoin par rapport à l’or, peu de temps après que le président-directeur général de JPMorgan, Jamie Dimon, a révélé qu’il pensait personnellement que la crypto-monnaie phare était « sans valeur ». Les deux milliardaires, cependant, ont déclaré que l’éther d’Ethereum avait plus de cas d’utilisation.

Comme l’a rapporté CryptoGlobe, Dimon a déclaré que le bitcoin est « sans valeur » et a remis en question le plafond d’approvisionnement de 21 millions de crypto-monnaie lors d’un discours lors de l’événement de l’Institute for International Finance, affirmant qu’il avait « toujours été sceptique à l’égard de ce genre de choses ».

S’exprimant sur Squawk Box de CNBC, le co-fondateur de Starwood Capital Group, Barry Sternlicht, qui a une valeur nette estimée à plus de 4,4 milliards de dollars et est bien connu pour ses investissements sur le marché immobilier, a déclaré qu’il pensait que l’or ne vaut rien et détient plutôt bitcoin parce que les gouvernements ont imprimé trop de monnaie fiduciaire.

« L’or est un peu sans valeur », dit Barry Sternlicht. « La raison pour laquelle je possède #bitcoin est que le gouvernement américain et tous les gouvernements de l’hémisphère occidental impriment de l’argent jusqu’à la fin des temps et c’est une quantité finie de quelque chose et il peut être échangé dans le monde entier. » pic.twitter.com/72zYQTjF0y – Squawk Box (@SquawkCNBC) 13 octobre 2021

Le milliardaire a ajouté qu’il considérait également l’argent comme un métal sans valeur, avant de noter que bien que les deux aient « certaines utilisations industrielles », il a déclaré qu’ils étaient « mineurs ». Le propriétaire des Dallas Mavericks, Mark Cuban, un fan connu de crypto-monnaie, a fait écho à son sentiment.

Cuban, dont la valeur nette est estimée à environ 0,3 milliard de dollars, a également défendu que le bitcoin est meilleur que le maintien, mais a affirmé que l’ETH avait le plus d’avantages dans l’espace de la crypto-monnaie en tant qu’investissement.

Comme le rapporte Cointelegraph, Sternlicht a également favorisé Ethereum par rapport à BTC, affirmant que la crypto-monnaie phare est une « pièce stupide » sans « aucun objectif réel autre qu’une réserve de valeur ». Ether, d’autre part, est un « Bitcoin programmable et il y a des tonnes d’autres pièces qui sont construites sur ce système ».

Sternlicht a noté qu’il possède à la fois BTC et ETH et est devenu très intéressé par la technologie blockchain, qui, selon lui, « va tout changer ». Cependant, tous les milliardaires ne sont pas à bord dans l’espace des crypto-monnaies.

Larry Fink, PDG du gestionnaire d’actifs de 9 000 milliards de dollars BlackRock, a révélé qu’il n’était « pas un étudiant de Bitcoin » et qu’en tant que tel, il est incapable de dire si la crypto-monnaie passera à 80 000 $ ou à 0 $ à l’avenir. Son entreprise a néanmoins pris des participations importantes dans deux sociétés minières de bitcoins cotées en bourse.

BlackRock a investi 206,7 millions de dollars pour acheter 6,71 % de Marathon Digital Holdings et 176,1 millions de dollars pour acheter 6,61 % Riot Blockchain. Les investissements étaient répartis sur plusieurs fonds communs de placement et fonds négociés en bourse (FNB) de BlackRock, y compris son ETF iShares Russell 2000.

