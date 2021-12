Des milliards de plus affluent dans les véhicules électriques

Nissan annonce près de 18 milliards de dollars d’investissements dans les véhicules électriques… les yeux sur le « point de basculement » des véhicules électriques… il est difficile d’être trop optimiste à propos de ce commerce de métaux de batterie

Un autre jour, une autre histoire de milliards de dollars affluant dans les véhicules électriques et les batteries.

Hier, Nissan a annoncé son intention de dépenser 17,6 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années en ajoutant 20 nouveaux véhicules alimentés par batterie à sa liste.

Cet investissement est le double du montant que Nissan a consacré aux véhicules électriques depuis 2010.

Du Wall Street Journal :

Nissan a déclaré que neuf des 20 nouveaux véhicules qui seront introduits d’ici 2026 seraient des véhicules électriques purement alimentés par batterie. Les autres incluraient la version Nissan des hybrides essence-électrique, des véhicules propulsés par des moteurs électriques mais équipés d’un petit moteur à essence pour recharger la batterie pendant la conduite.

Les lecteurs réguliers de Digest reconnaissent qu’il ne s’agit que d’une histoire similaire parmi tant d’autres.

Par exemple, fin septembre, Ford et son fournisseur de batteries, SK Innovation, ont annoncé leur intention d’investir plus de 11,4 milliards de dollars dans deux nouvelles usines américaines qui produiront des véhicules électriques et des batteries.

Cela s’ajoutait aux 30 milliards de dollars que Ford avait précédemment annoncés pour les véhicules électriques jusqu’en 2025.

C’est une révolution sectorielle.

Par exemple, GM dépense 4,6 milliards de dollars dans le cadre d’une coentreprise avec LG Chem pour la production de batteries à partir de 2023.

Et plus tôt cet automne, BMW a annoncé avoir commandé plus de 24 milliards de dollars de batteries.

Pour en revenir à l’actualité de Nissan, ce qui est intéressant, c’est le commentaire du directeur de l’exploitation de Nissan sur la croissance du marché des véhicules électriques (en gras ajouté) :

Le point de basculement de l’adoption des véhicules électriques sera déterminé par les progrès des plates-formes électriques, des groupes motopropulseurs et des technologies de batterie.

Cela vous semble-t-il familier ?

*** Si c’est le cas, c’est parce que vous avez probablement lu un point très similaire de notre spécialiste de l’hypercroissance, Luke Lango, plus tôt ce mois-ci

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Luke est notre expert en hypercroissance et l’analyste derrière Investisseur innovant. Sa spécialité est de trouver des innovateurs technologiques leaders sur le marché qui ouvrent la voie à des tendances explosives, capables de générer une richesse d’investisseur démesurée.

Voici Luke, il y a deux semaines :

La révolution EV est arrivée. Mais voici le problème : la révolution EV ne sera pas généralisée tant que nous ne nous améliorerons pas piles. Cette dure réalité ici est que même si les piles font fonctionner les choses, les batteries d’aujourd’hui empêchent les véhicules électriques de fonctionner aussi bien qu’elles le pourraient.

Luke a effectué des recherches approfondies sur le marché actuel des batteries, y compris la batterie « à semi-conducteurs » de nouvelle génération qui va tout transformer.

Voici un bref aperçu de Luke sur l’importance de la technologie à semi-conducteurs :

Les implications de la chimie des batteries à semi-conducteurs sont énorme. Les batteries à semi-conducteurs pourraient être la clé pour que nos téléphones maintiennent l’alimentation pendant des jours… permettant à nos montres intelligentes de se charger complètement en quelques secondes… et, oui, permettant aux voitures électriques de parcourir des milliers de kilomètres sans avoir besoin de recharger. C’est pourquoi les batteries à semi-conducteurs sont surnommées par les initiés des « batteries éternelles » – et c’est pourquoi ces batteries éternelles sont la technologie critique nécessaire pour propulser la révolution EV dans sa prochaine phase de croissance suralimentée.

Luke a réalisé une vidéo de recherche sur un petit stock de batteries sur lequel il est optimiste aujourd’hui. Vous pouvez cliquer ici pour regarder.

Dans tous les cas, cette révolution des véhicules électriques générera d’énormes retours sur investissement pour les fabricants de véhicules électriques de premier plan, les sociétés d’infrastructure de véhicules électriques, les sociétés de batteries et les métaux de batterie (et les mineurs de métaux de batterie) cette décennie. Assurez-vous que votre portefeuille a une exposition.

*** Dans les nouvelles connexes, cette explosion de VE ne fait que renforcer les arguments en faveur du cuivre

Les lecteurs réguliers de Digest savent qu’une autre mégatendance d’une décennie sur laquelle nous sommes incroyablement optimistes est le cuivre. Une grande partie de notre enthousiasme est due aux recherches menées par notre spécialiste de la macro, Eric Fry, rédacteur en chef de Rapport d’investissement.

Comme Eric l’a souligné, nous ne pouvons pas avoir un avenir vert avec de nouvelles technologies de batteries étonnantes sans cuivre :

Le véhicule électrique moyen utilise près de la moitié autant de cuivre que la maison américaine moyenne, et les véhicules électriques ne sont pas les seuls produits « verts » qui sont des « porcs de métal ». L’énergie éolienne utilise cinq à dix fois plus de cuivre par unité d’énergie électrique que la combustion conventionnelle du charbon. L’énergie solaire photovoltaïque utilise six fois plus de cuivre par unité d’énergie électrique. Un Tesla Model 3 nécessite 240 livres de cuivre, soit près de quatre fois ce dont un véhicule à combustion interne de taille moyenne a besoin. Par conséquent, à mesure que le boom des énergies renouvelables prendra de l’ampleur, il produira un écho de la demande de métaux clés pour les batteries.

De plus, les recherches suggèrent que même les batteries à semi-conducteurs de demain auront besoin de cuivre.

De l’Université Brown, en octobre :

À la recherche de batteries qui fournissent plus de puissance et fonctionnent de manière plus sûre, les chercheurs s’efforcent de remplacer les liquides couramment utilisés dans les batteries lithium-ion d’aujourd’hui par des matériaux solides. Aujourd’hui, une équipe de recherche de l’Université Brown et de l’Université du Maryland a développé un nouveau matériau à utiliser dans les batteries à semi-conducteurs, dérivé d’une source improbable : les arbres.

Eh bien, pas seulement des arbres. La substance est une combinaison de tubes en polymère dérivés du bois et, vous l’aurez deviné, du cuivre.

Retour au rapport de Brown (gras ajouté) :

Qi et Qisheng Wu, associé de recherche principal chez Brown, ont effectué des simulations informatiques de la structure microscopique du matériau cuivre-cellulose pour comprendre pourquoi il est capable de conduire si bien les ions. L’étude de modélisation a révélé que la le cuivre augmente l’espace entre les chaînes polymères cellulosiques, qui existent normalement en paquets serrés.

Je vais vous épargner le reste des détails de jargon du rapport. Mais l’essentiel est que les batteries de nouvelle génération de demain ont besoin de cuivre.

Et toute cette demande de cuivre crée un problème…

***Préparez-vous maintenant pour une pénurie de cuivre

Passons directement à Yahoo! La finance:

Le monde est actuellement aux prises avec une pénurie de cuivre qui provoque une flambée des prix cette année – le métal vital est à son coût le plus élevé depuis plus de 1 000 ans. Il est ironique qu’un métal aussi commun soit rare – seulement 12% de la réserve mondiale entière a été extraite au cours de l’histoire humaine. Une quantité incroyable de cuivre est encore enfouie sous terre… Grâce à l’appétit du monde pour les projets d’énergie renouvelable et les véhicules électriques (VE), le cuivre a atteint un pic de demande, et cette faim pourrait ne pas s’apaiser de sitôt… En plus des voitures électriques, les réseaux électriques qui tirent leur électricité de sources éoliennes, solaires et hydrauliques ont besoin d’une quantité astronomique de cuivre. Alors que le monde évolue vers une économie décarbonée, davantage de cuivre sera nécessaire, mais malheureusement, même si la terre est dotée d’une quantité inexploitée de cuivre, les demandes actuelles l’emportent sur l’offre.

Des voitures électriques à l’énergie solaire, en passant par le stockage de batteries à grande échelle, en passant par les produits technologiques de pointe… la technologie de demain nécessite des métaux pour batteries, notamment du cuivre. Il s’agit d’une demande accrue qui n’existait pas à peu près au même degré il y a des décennies.

Retour à Éric :

Maintenant que les technologies vertes alimentent un boom pour certains métaux de batterie, l’industrie minière se trouve mal préparée pour répondre à la demande croissante… Je pense que la future demande de « métal de batterie » dépassera largement les prévisions actuelles. Une poussée de la demande « inattendue » pourrait survenir pour plusieurs raisons : La croissance de l’adoption des véhicules électriques pourrait s’accélérer plus rapidement que les prévisions actuelles… Les « non-facteurs » comme les vélos et les scooters électriques pourraient passer de simples curiosités à des nécessités ménagères… Et le stockage d’énergie à grande échelle pourrait entrer dans une phase de croissance explosive.

Alignez votre richesse avec le cuivre aujourd’hui – avant que nous ne ressentions ces pénuries extrêmes – et regardez ce qui arrive à votre valeur nette lorsque cette pénurie à venir frappe.

*** Profitez pendant que le cuivre est toujours en baisse de la dernière alerte Omicron

Dans les précédents Digests, nous avons souligné les ETF Global X Copper Miners (COPX) comme une façon de jouer au cuivre. Eric a également recommandé COPX dans le passé. Ses transactions officielles ont bénéficié à hauteur de 100 % et 85 % respectivement (il a vendu par tranches).

Le COPX a été cloué vendredi dernier, chutant d’environ 5% sur la journée. Il en a récupéré environ la moitié hier, mais est à nouveau sous pression au moment où j’écris mardi matin. Mais plus le prix est bas aujourd’hui, plus vos retours sur investissement sont importants une fois que le cuivre aura repris sa marche ascendante. Nous voyons donc qu’il s’agit d’une opportunité d’achat à long terme.

En fait, si vous regardez le graphique de COPX, il continue de construire une base après que les taureaux ont pris des bénéfices après la montée en flèche massive qui a culminé au printemps.

Source : StockCharts.com

Pour conclure, si vous recherchez un investissement d’achat et de conservation sur une décennie, c’est tout, et c’est un point d’entrée solide. Nous ne pouvons tout simplement pas avoir les technologies ahurissantes de demain sans cuivre, point final. Et cela nous rend à peu près aussi optimistes que possible pour le dossier d’investissement à long terme du cuivre.

Pour en savoir plus sur les recherches et les recommandations d’investissement d’Eric sur le cuivre et les métaux de batterie en tant que Rapport d’investissement abonné, cliquez ici.

Nous vous tiendrons au courant de toutes ces histoires ici dans le Digest.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg