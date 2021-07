Des milliers à Détroit, Flint sans électricité après que des tornades ont frappé z .

Metro Detroit et Flint Michigan ont connu une série de tornades samedi, endommageant plusieurs maisons et entreprises dans les comtés de Macomb, Oakland et Genesee et laissant des milliers d’habitants sans électricité.

Le National Weather Service (NWS) a confirmé dimanche qu’une série de tornades ont touché le sud-est du Michigan samedi, dont une dans la ville d’Armada du comté de Macomb, une dans le canton de White Lake dans le comté d’Oakland et une dans le comté de Genesee.

La tornade du comté de Macomb a culminé avec des vents de 105 milles à l’heure tandis que les tornades dans les comtés d’Oakland et de Genesee ont toutes deux atteint des pics de vent de 100 milles à l’heure, selon les données du NWS.

Une blessure mineure a été subie dans le comté d’Oakland après que «de nombreux arbres sains ont été déracinés et cassés» et que plusieurs pins sont tombés sur le toit d’un résident, selon le NWS. Aucun décès n’a été signalé.

DTE Energy, qui fournit de l’électricité à des millions de résidents du Michigan, a indiqué que 133 200 de ses clients avaient été touchés par les tempêtes. Ils ont ajouté que plus de 1 000 employés de DTE travaillent « 24 heures sur 24 » pour atténuer les dommages, qui comprennent plus de 600 fils endommagés.

La gestion des urgences du comté d’Oakland (OCEM) a reçu des informations faisant état de « dommages structurels aux maisons et aux entreprises, d’inondations et de routes bloquées », selon l’Associated Press.

“Nous continuons de surveiller la situation pour assurer la sécurité de tous les résidents du comté d’Oakland”, a déclaré le directeur du comté. Dave Coulter dans un rapport. “Nous exhortons tous les résidents à signaler les câbles tombés et à rester à l’écart de l’eau stagnante.”

Les autorités locales ne savaient pas au départ quel type de tempête avait causé les dégâts, et l’un des premiers rapports spéculant qu’il s’agissait d’une tornade provenait d’un magasin d’antiquités du comté de Macomb appelé The Lambs Tail via Facebook.

“Bon soir tout le monde. Après avoir reçu quelques messages, j’ai pensé que je ferais mieux de faire savoir à tout le monde que The Lamb’s Tail et tous ses habitants vont bien ! Une tornade a frappé juste à l’est de nous en ville », a déclaré le personnel. « Il y a beaucoup de familles sans électricité et de nombreuses petites entreprises avec des dégâts. S’il vous plaît, gardez Armada dans vos pensées ce soir 💗😢.”

Lors d’une conférence de presse dimanche, avant que le NWS ne termine ses enquêtes, le directeur du comté de Macomb Marc Hackel a déclaré bien qu’il ne soit pas confirmé si la tempête était ou non une tornade, c’est ce que suggèrent les preuves.

« Ils sont à peu près certains que c’était [a tornado] sur la base des modèles radar qu’ils ont vus. Mais ils doivent venir sur le terrain pour prendre cette décision », a déclaré Hackel. “Mais à toutes fins utiles, nous considérons qu’il s’agit d’une tornade qui a ravagé ici à Armada.”

DTE encourage les résidents de la région à signaler les pannes et les pannes de lignes électriques en ligne sur outage.dteenergy.com, en appelant le 1-800-477-4747 ou en téléchargeant l’application DTE Energy Mobile. Pour des alertes météo à jour, suivez le National Weather Service Detroit sur Twitter @NWSDetroit.

Êtes-vous abonné au podcast « Dear Culture » du Grio ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !