Des milliers d’agriculteurs promettent de continuer à manifester contre « Kisan Mahapanchayat » à Muzaffarnagar de l’UP

Des milliers d’agriculteurs se sont rassemblés dimanche à Muzaffarnagar, dans l’Uttar Pradesh, dans un « Kisan Mahapanchayat » où ils ont annoncé leur détermination à ce que la protestation contre les lois agricoles controversées du Centre se poursuive.

Samyukt Kisan Morcha – l’organisme qui chapeaute plus de 40 syndicats d’agriculteurs à travers le pays – a déclaré que le « mahapanchayat » prouve que l’agitation a le soutien de « toutes les castes, religions, États, classes, petites sections et toutes les sections de la société ».

Le responsable des médias de l’Union de Bharatiya Kisan, Dharmendra Malik, a déclaré que des agriculteurs appartenant à 300 organisations réparties dans différents États comme l’Uttar Pradesh, l’Haryana, le Pendjab, le Maharashtra et le Karnataka, entre autres, se sont réunis pour l’événement.

Les agriculteurs en grand nombre assistent à Kisan Mahapanchayat à Muzaffarnagar pour exiger l’abrogation des trois lois agricoles du Centre pic.twitter.com/q5qrkqzgSl – ANI UP (@ANINewsUP) 5 septembre 2021

Les agriculteurs, y compris des femmes portant des drapeaux de différentes organisations et portant des casquettes de différentes couleurs, ont été vus arriver sur le site dans des bus, des voitures et des tracteurs. Un certain nombre de camps médicaux ont également été installés dans les environs.

Pendant ce temps, l’administration du district de Muzaffarnagar a rejeté la demande du Rashtriya Lok Dal (RLD) de saupoudrer de fleurs à partir d’un hélicoptère sur le lieu et les participants du mahapanchayat. Le magistrat municipal Abhishek Singh a rejeté la demande, affirmant qu’elle ne pouvait pas être autorisée pour des raisons de sécurité.

Le chef du RLD, Jayant Chaudhry, avait auparavant demandé aux autorités du district l’autorisation d’arroser des fleurs depuis un hélicoptère sur le mahapanchayat en l’honneur des agriculteurs en agitation. Les autorités du district ont posté du personnel de police dans les résidences du ministre de l’Union Sanjiv Balyan et du député du BJP Umesh Malik ici, par mesure de précaution.

Le SKM a affirmé samedi que des milliers d’agriculteurs de 15 États étaient arrivés à Muzaffarnagar pour participer au mahapanchayat’. « Le mahapanchayat du 5 septembre fera prendre conscience aux gouvernements Yogi-Modi du pouvoir des agriculteurs, des ouvriers agricoles et des partisans du mouvement agricole. Le mahapanchayat de Muzaffarnagar sera le plus grand jamais organisé au cours des neuf derniers mois », avait déclaré l’organisme faîtier dans un communiqué.

La manifestation des agriculteurs contre les trois lois litigieuses a pris plus de neuf mois depuis leur arrivée aux frontières de Delhi. Les agriculteurs ont demandé l’abrogation des lois qui, craignent-ils, ne suppriment le système MSP, les laissant à la merci des grandes entreprises. Pendant ce temps, les autorités du district de Muzaffarnagar ont ordonné la fermeture de tous les magasins de vin en raison du mahapanchayat.

