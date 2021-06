Des milliers d’amplis de guitare, de pédales et d’équipements détruits dans l’incendie de l’entrepôt de LA

Les prix des équipements musicaux tels que les amplis, les pédales et autres équipements peuvent augmenter après un incendie dans un entrepôt de LA.

L’entrepôt appartenant à Boutique Amps Distribution a pris feu mardi matin. Le service d’incendie du comté de LA a publié une photo de l’incendie alors qu’il s’efforçait de le combattre. Ils ont décrit l’incendie de l’entrepôt comme nécessitant une “attaque de feu défensif” pour lutter contre “la fumée épaisse et le feu”.

Boutique Amps Distribution est le distributeur mondial exclusif d’un certain nombre d’amplis de guitare et de produits d’effets. Ceux-ci incluent des marques comme Wampler, Soldano, Egnator, Diezel, Matthews Effects, Tone King, Bogner et Morgan. L’entrepôt de LA servait à la fois d’installation de fabrication et de stockage. Il n’y a pas encore de mot officiel sur l’étendue des pertes de stock – mais l’entrepôt de 200 “x 200” a pratiquement disparu.

Répondant aux nouvelles de l’incendie sur Instagram, Joe Morgan de Morgan Amps a confirmé l’incident. Il dit que personne d’autre n’a été blessé à part un incident mineur avec un pompier sur les lieux. “Je ne sais pas combien de dégâts ont été causés au côté fabrication de l’atelier, mais j’espère que nous aurons une meilleure compréhension des dégâts aujourd’hui.”

Boutique Amps Distribution n’a pas encore fait de déclaration officielle au sujet de l’incendie de son entrepôt de LA.

Bien que nous n’ayons pas d’estimations officielles des dégâts, les rapports semblent reposer sur « extensifs ». Cela signifie que le prix et la disponibilité de ces marques peuvent augmenter fortement à l’avenir, surtout si la fabrication est affectée.

L’événement Summer NAMM approche à grands pas, et bon nombre de ces fabricants y assisteront généralement. Souvent, de nouvelles gammes de produits et fonctionnalités sont dévoilées au NAMM, ce salon professionnel pourrait donc être touché par l’incendie par inadvertance.

Dave Friedman de Friedman Amps a également contacté Instagram pour tenir la situation à jour.

« Le bâtiment était complètement vide, et c’est avec une extrême gratitude que nous pouvons dire qu’aucune blessure corporelle de quelque nature que ce soit n’a été causée par l’incendie », écrit Friedman.

« Malheureusement, nous ne connaissons pas tous les faits quant à l’étendue des dégâts et ne sommes pas en mesure de fournir beaucoup d’informations pour le moment. La partie du bâtiment qui a été la plus touchée par l’incendie était une zone occupée par des locataires qui n’abritait aucune partie de Boutique Amps, et nous avons le cœur brisé pour tous ceux qui ont été touchés par ces dommages.

“Encore une fois, nous ne pouvons pas dire et ne spéculerons pas sur des détails pour le moment, mais comme vous pouvez l’imaginer, il y a au moins une perte pour le bâtiment Boutique Amps et son contenu en raison de l’exposition à la fumée et à l’eau.”