Des milliers de Blackbucks attirent l’attention du Premier ministre Modi, le laissant émerveillé par la beauté naturelle

La vidéo partagée par PM Modi a été tournée dans le parc national Velavadar Blackbuck du Gujarat à Bhavnagar Gujarat, où environ 3000 Blackbucks ont été vus traverser la route dans une vue à couper le souffle.

Un grand troupeau de Blackbucks traversant une route à l’unisson a attiré l’attention du Premier ministre Narendra Modi, le laissant fasciné par la beauté de la nature. Le Premier ministre Modi a partagé une vidéo tweetée par le Département de l’information du Gujarat montrant une mer de Blackbucks par milliers traversant une route l’un après l’autre d’une manière unique et a écrit “Excellent” dans son message. Ce n’est pas la première fois que PM Modi exprime son enthousiasme et son amour pour la nature. Alors qu’il dirigeait l’État du Gujarat pendant plus d’une décennie, le ministre en chef de l’État de l’époque, Narendra Modi, assistait régulièrement à des safaris et à des visites dans divers sanctuaires de faune et parcs nationaux de l’État. PM Modi a également participé à l’émission populaire mondiale Man vs Wild avec l’animateur Bear Grylls vivant une journée dans les richesses de la nature.

La vidéo partagée par PM Modi a été tournée dans le parc national Velavadar Blackbuck du Gujarat à Bhavnagar Gujarat, où environ 3000 Blackbucks ont été vus traverser la route dans une vue à couper le souffle. Ce qui attire l’attention du spectateur, c’est la vitesse à laquelle les espèces traversent la route les unes après les autres, apparaissant comme un jet d’eau rougeoyant traversant la route. Alors que la plupart des Blackbucks sont vus courir à grande vitesse, plusieurs d’entre eux sont également vus sauter sur toute la section de la route et descendre de l’autre côté. La coordination et le mouvement inébranlable de milliers de Black Bucks dans une seule direction se dirigeant vers l’horizon des prairies sont vraiment paradisiaques.

Excellent! https://t.co/9xxNLllQtP – Narendra Modi (@narendramodi) 28 juillet 2021

Autrement vus dans les zoos stationnaires en mode léthargique, les Blackbucks ou les antilopes indiennes sont considérés comme l’une des espèces les plus rapides de la planète. Les espèces qui habitent l’écosystème des prairies se trouvent également dans d’autres pays du sous-continent indien, notamment au Népal. En Inde, l’espèce se trouve en bon nombre dans le Gujarat, le Rajasthan, le Madhya Pradesh, le Tamil Nadu entre autres.

Plus de 3000 blackbucks ont été aperçus en train de traverser la route du parc national Blackbuck de Bhavnagar. pic.twitter.com/ddjsAU6bMH – Informations sur le Gujarat (@InfoGujarat) 28 juillet 2021

Alors que la Convention internationale pour l’Union de la nature (UICN) a classé l’espèce dans la catégorie « Préoccupation mineure », ce qui signifie qu’il n’y a pas de menace imminente pour la survie de l’espèce, l’Indian Wildlife Protection Act, 1972 accorde la plus haute protection à l’espèce en l’inscrivant à l’annexe 1 de la loi. Les menaces pour l’espèce comprennent la fragmentation de l’habitat, la déforestation, le braconnage illégal, entre autres.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.