Des milliers de commerçants exhortent FM Nirmala Sitharaman à reporter de trois mois le respect de la TPS et de l’impôt sur le revenu

Impact de Covid sur les MPME: L’organisme des commerçants Confederation of All India Traders (CAIT) a exhorté le gouvernement à reporter de trois mois jusqu’à 11 conformités au titre de la taxe sur les produits et services (GST) et 15 conformités à la loi relative à l’impôt sur le revenu à la suite de la crise de Covid dans le pays. . La confédération, qui représente environ 8 commerçants de crore dans 40 000 associations commerciales en Inde, a demandé au ministre des Finances Nirmala Sitharaman dans une communication de reporter ces conformités auxquelles les commerçants doivent se conformer en avril. “Le non-respect de ces stipulations entraînera d’énormes sanctions pour les commerçants à travers le pays”, a déclaré le CAIT.

«En ces temps difficiles où tous les gouvernements des États prennent des mesures de précaution strictes telles qu’un couvre-feu complet, un couvre-feu nocturne, un verrouillage de 72 heures, un verrouillage complet, des zones de confinement, etc., afin de limiter la propagation du Covid-19 dans leurs États , il ne sera pas possible de se conformer à toutes ces obligations statutaires à temps », ont déclaré le président national du CAIT BC Bhartia et le secrétaire général Praveen Khandelwal dans un communiqué.

Les retours comprenant GSTR-3B, GSTR-1, GSTR-4, CMP-08, GSTR-5, GSTR-5A, GSTR-6, GSTR-7 et GSTR-8 sont dus en avril avec la date d’échéance du problème du certificat TDS pour l’impôt retenu en vertu de l’article 194-IA, IB et 194M, une déclaration trimestrielle à l’égard des envois de fonds étrangers sous forme 15CC, fournissant le formulaire 3BB, formulaire 24G, challan-cum-statement à l’égard de l’impôt déduit en vertu de l’article 194- IA, etc., de la Loi de l’impôt sur le revenu, selon le CAIT.

«Pour Delhi, la perte d’activité quotidienne due au verrouillage est probablement d’environ 600 crore Rs, tandis que pour l’ensemble de l’Inde, la perte quotidienne pourrait être d’environ 30 000 crore Rs en tenant compte du verrouillage complet, du verrouillage partiel, des couvre-feux nocturnes et d’autres formes de restrictions. », Avait déclaré Khandelwal à Financial Express Online plus tôt cette semaine.

Le gouvernement avait annoncé samedi un allégement pour les contribuables, les conseillers fiscaux et autres parties prenantes, en prolongeant de deux mois jusqu’au 30 juin le délai de paiement au titre de la loi Vivad Se Vishwas à l’impôt direct de 2020 et certaines conformités en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu. inclus: «Délai pour l’adoption de toute ordonnance de cotisation ou de nouvelle cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu de 1961 dont le délai est prévu à l’article 153 ou à l’article 153B de celle-ci; Délai pour passer une ordonnance à la suite de la directive du DRP en vertu du paragraphe (13) de l’article 144C de la Loi; Délai pour l’émission d’un avis en vertu de l’article 148 de la Loi pour la réouverture de l’évaluation lorsque le revenu a échappé à l’évaluation; et le délai pour l’envoi de l’avis de traitement de la taxe de péréquation en vertu de la sous-section (1) de l’article 168 de la loi de finances 2016 », selon la déclaration du ministère des Finances.

L’Inde a été témoin d’une flambée des cas de Covid depuis la mi-février au milieu de la deuxième vague de la pandémie. Le pays, confronté à une pénurie de fournitures vitales essentielles telles que l’oxygène médical, a signalé 3 496 691 nouveaux cas, 2 767 décès et 2 17 113 sorties au cours des dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé de l’Union. Le nombre total de cas de Covid en Inde est passé à 1,69,60,172, tandis que les cas actifs dépassaient la barre des 26 lakh, selon les données du ministère.

