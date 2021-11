Des milliers de familles recevront 1 000 $ par mois

L’intérêt pour les programmes qui promettent un niveau de revenu garanti aux bénéficiaires dans les villes participantes – parfois appelé programme de revenu de base universel ou de revenu garanti – a augmenté pendant la pandémie de COVID-19.

C’est sans doute au moins en partie le résultat du fait que les gens voient les fruits de ce genre de chose par eux-mêmes. Autrefois, les gens les considéraient peut-être principalement à travers une lentille politique. Quand, en conséquence, il était beaucoup plus facile de rejeter de tels efforts en tant que trop grand gouvernement. Pensez à l’idée que le gouvernement devrait garantir les soins de santé aux gens, y compris en les payant. C’était autrefois l’un des différends politiques les plus âprement contestés dans ce pays. Maintenant, grâce au coronavirus ? Les gens s’attendaient à ce que le gouvernement paie pour les tests, la vaccination et les soins associés à la maladie. La pandémie a anéanti les entreprises et a frappé de nombreuses économies étatiques et locales, ce qui explique également pourquoi les gens se sont tournés vers le gouvernement pour des chèques de relance et d’autres aides financières.

Programme californien de revenu garanti

Les gens peuvent se demander si les mesures que les gouvernements ont prises dans ce sens ont été appropriées. Le fait est que des millions de personnes s’attendaient à tout. Et ils sont maintenant conditionnés à approuver ce genre d’intervention gouvernementale.

Il n’est donc pas étonnant qu’une grande ville américaine comme Los Angeles se lance maintenant dans un programme de revenu garanti nouvellement approuvé. D’autres villes, dont Ann Arbor et Chicago, se penchent également sur la même chose.

Los Angeles lance en fait la plus grande expérience de tous les États-Unis dans ce sens. Le conseil municipal a approuvé ces derniers jours le programme de 40 millions de dollars de revenu de base garanti: programme pilote d’assistance économique de Los Angeles (BIG LEAP). Il donnera à environ 3 000 familles vivant actuellement dans la pauvreté 1 000 $ par mois pendant 12 mois. Sans aucune condition quant à la façon dont les destinataires peuvent dépenser l’argent.

Accepter les candidatures maintenant

La ville accepte les candidatures des participants potentiels sur bigleap.lacity.org jusqu’au 7 novembre à 23h59. Le plan est que la ville choisisse environ 3 000 ménages au hasard pour commencer à recevoir les paiements de 1 000 $/mois. Quelque chose pour lequel la ville a affecté 40 millions de dollars.

« L’idée d’un programme pilote (de revenu de base garanti) est une idée que mon bureau suit depuis un certain temps », a déclaré le conseiller municipal de Los Angeles, Curren Price, à l’affilié local d’ABC. «Et cela a pris de l’ampleur lorsque nous avons vu notre pays examiner les disparités raciales et les injustices sociales pendant la pandémie de COVID.

« J’espère qu’après la conclusion de ce programme pilote, il sera reproduit au niveau des États et au niveau fédéral. »