Des milliers de fans anglais descendent sur Leicester Square, Wembley Way et les principaux sites de Londres avec des fusées éclairantes, des drapeaux, des bannières et des masques Gareth Southgate avant la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie

Les fans anglais sont descendus à Londres par milliers alors qu’ils ont commencé la fête tôt avant la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie.

Il y avait une atmosphère de carnaval dans la capitale alors que les supporters se réunissaient en grand nombre dans les principaux lieux, notamment Leicester Square, Wembley Way et la gare de Liverpool Street.

Les fans anglais sont arrivés à Wembley quelques heures avant le coup d’envoi de 20 heures pour lancer la soirée finale de l’Euro 2020

Les fidèles anglais ont commencé à arriver à Wembley et dans d’autres lieux de la capitale quelques heures avant le coup d’envoi très attendu de 20 heures au Home of Football – EN DIRECT sur talkSPORT – qui accueillera 60 000 fans dimanche soir.

Il y avait des scènes époustouflantes et assez bruyantes dans tout Londres avec de la bière à plein débit, des fusées éclairantes allumées et les masses soutenant l’Angleterre à pleine voix à midi.

Il y avait des milliers de supporters à Leicester Square dimanche après-midi alors que Londres se transformait en carnaval

Mais alors que la plupart des scènes étaient de bonne humeur, il y avait des scènes tristes dans la capitale

La police avait averti les fans anglais de haut en bas du pays de ne pas trop se laisser emporter par l’occasion, les Three Lions étant prêts à se battre pour leur première victoire dans un tournoi majeur depuis la Coupe du monde 1966.

Mais il est apparu que ces avertissements ont été largement ignorés dans certaines régions de la capitale, car les fans ont interrompu un certain nombre d’endroits en raison du grand nombre de personnes.

Leicester Square a vu des hordes de supporters portant des drapeaux, des bannières et des fusées éclairantes se rassembler pour soutenir les hommes de Gareth Southgate, tandis que les fans entrant dans la capitale à Liverpool Street communiquaient devant la gare pour chanter « It’s Coming Home » et d’autres hymnes anglais.

L’équipe talkSPORT était en direct de BoxPark à Wembley dimanche matin et a révélé qu’elle avait déjà vu des fans grimper aux arbres, aux feux de circulation et même au sommet des bus – et c’était avant 15 heures.

Il y avait aussi des rapports incroyables selon lesquels les pubs de Londres avaient des files d’attente formées devant leurs portes à partir de 5 heures du matin le dimanche matin, dans des scènes qui s’apparentent davantage à des parcs à thème, des concerts et la célèbre file d’attente de Wimbledon qu’à l’alcool local.

La British Beer and Pub Association a estimé avant le dernier jour que près de 13 millions de pintes pourraient être achetées dimanche, alors que la fièvre anglaise balaie le pays.

Il a estimé que 7,1 millions d’entre eux seraient vendus au cours du jeu de 90 minutes lui-même s’il se termine dans le temps normal, ce qui équivaut à près de 1 000 pintes par seconde.

Un certain nombre de fans anglais ont été aperçus en train d’escalader des arbres, des feux de circulation, des bus et d’autres monuments dans le cadre des scènes à l’extérieur de Wembley

Mais dans l’ensemble, c’était une atmosphère de fête à Londres alors que les supporters s’imprégnaient des scènes à venir si une énorme soirée pour le football anglais

Le ministère de l’Intérieur a confirmé vendredi que les pubs peuvent continuer à servir jusqu’à 23h15 dimanche pour réduire le risque que les clients soient invités à partir avant la fin du match.

Les fans se rendent à Londres pour s’imprégner de l’atmosphère de la finale qui s’est tenue au stade de Wembley, mais il y a eu des scènes plus bruyantes dans certaines des autres plus grandes villes d’Angleterre après le dernier match de l’Angleterre mercredi soir, alors que les supporters célébraient leur victoire en demi-finale contre le Danemark depuis longtemps dans la nuit.

Et la police a exhorté les gens à respecter les restrictions sur les coronavirus à travers le pays avant une journée mémorable pour le sport anglais.

Le DAC Laurence Taylor parle avant le grand match à Wembley demain… “Nous voulons que les gens puissent profiter de la finale de l’Euro 2020 en toute sécurité, se comporter de manière responsable et tenir compte de la sécurité et du bien-être des autres.” pic.twitter.com/GZShbfBpER – Événements de la police métropolitaine (@MetPoliceEvents) 10 juillet 2021

La commissaire adjointe adjointe de la police métropolitaine, Laurence Taylor, a déclaré : « Je pense que le grand défi a été le rassemblement d’un grand nombre de personnes en violation des réglementations COVID.

« À l’occasion, un comportement allant un peu au-delà de ce qui serait raisonnable.

“Mercredi était chargé, beaucoup de monde autour, beaucoup d’excitation, nous prévoyons pleinement que dimanche sera encore plus occupé.”