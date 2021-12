Des milliers de fans supplient Netflix d’annuler Cowboy Bebop

Netflix a publié cette année une tonne de contenu à ne pas manquer acclamé par la critique, des séries télévisées comme Maid et Arcane aux films originaux comme The Harder They Fall et The Power of the Dog. Pendant ce temps, pour mon argent, une série télévisée Netflix très attendue cette année était de loin le titre qui avait simultanément la plus grande base de fans en attente de sa sortie – et s’est transformé en l’un des plus gros ratés surprise de 2021 pour le streamer. A tel point que Netflix a décidé de ne pas le renouveler pour une deuxième saison moins d’un mois après sa sortie. Nous parlons bien sûr de Cowboy Bebop. L’adaptation en direct de Netflix de l’anime japonais bien-aimé sur un groupe de chasseurs de primes se déroulant dans le futur.

Cowboy Bebop a annulé la pétition

Cette série, selon Netflix, « est un western bourré d’action sur trois chasseurs de primes, alias » cow-boys « , essayant tous de distancer le passé.

« Aussi différents qu’ils soient mortels, Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) et Faye Valentine (Daniella Pineda) forment une équipe décousue et sarcastique prête à traquer les criminels les plus dangereux du système solaire. Pour le juste prix. Mais ils ne peuvent que se sortir de tant de bagarres avant que leur passé ne les rattrape enfin. »

Je ne suis certainement pas un expert en anime. Mais le sentiment que vous avez de certains des plus grands fans de la série est que réaliser des remakes d’action en direct acceptables de ce format est une tâche tellement difficile qu’elle est presque impossible la plupart du temps. La sensation et l’esthétique de ce spectacle sont certainement assez idiosyncratiques. Dans la mesure où vous risquez non seulement d’éteindre les fans, mais aussi de décourager les nouveaux arrivants. Fait important, cependant, tout le monde n’a pas ressenti de cette façon. Peu importe qu’un nombre suffisant d’entre eux l’aient fait pour forcer Netflix à débrancher la prise.

« J’ai vraiment adoré travailler dessus »

Dans un tweet qui semble avoir été supprimé depuis, le co-producteur exécutif de Cowboy Bebop Javier Grillo-Marxuach a écrit qu’il « aimait vraiment » travailler sur la série.

«Cela est venu d’un lieu réel et pur de respect et d’affection. J’aimerais que nous puissions faire ce que nous avions prévu pour une deuxième saison. Mais vous savez ce qu’ils disent, les hommes planifient, Dieu rit.

Pendant ce temps, des milliers de fans de la série ont signé une pétition implorant Netflix de l’annuler, sur Change.org.

Au moment d’écrire ces lignes, la pétition se terminait par 56 000 signatures. Et il a un objectif de 75 000. « Ce n’était pas une copie directe de l’anime, mais le monde qu’ils ont créé était incroyable et mérite une deuxième saison », dit la pétition à propos de la série Netflix.

Selon un rapport, Cowboy Bebop a fait ses débuts assez fort sur Netflix. Au cours de sa première semaine après sa sortie, l’émission a accumulé quelque 74 millions d’heures de visionnage d’abonnés Netflix. Cependant, les données montrent que ce nombre a chuté de près de 60 % peu de temps après. L’émission n’était pas parfaite, a écrit un signataire de la pétition dans les commentaires. Mais c’était toujours « un spectacle amusant et divertissant en soi », a poursuivi ce commentaire.

« J’adorerais voir une saison 2 pour que la série grandisse et évolue. J’adore Umbrella Academy sur Netflix, mais cette deuxième saison a fait de la série quelque chose d’incroyable.