Des milliers de jeunes s’emparent de Glasgow pour exiger la justice climatique et raciale

11/07/2021 à 22:36 CET

.

Des milliers de jeunes, dont Greta Thunberg, ont pris le contrôle de la ville de Glasgow vendredi dans le manifestation climatique de l’organisation Fridays For Future (« Friday for the future », FFF en anglais), et dans ses rues ils rugissaient contre le « blablabla » et les « vaines promesses » du Sommet sur le climat (COP26).

Les manifestants -25 000 selon la FFF et des milliers selon des sources policières- ont crié de joie lorsque les brefs rayons de soleil qui filtraient à travers les nuages ​​qui couvraient le ciel écossais ce vendredi ont illuminé la forêt colorée de banderoles en carton qui menait la marche, une place réservée pour les indigènes.

Au cri de « Que voulons-nous ? Justice climatique ! ou « Le changement climatique est une guerre des riches contre les pauvres », Des milliers de jeunes militants ont exprimé leur indignation face à ce qu’ils considèrent comme la passivité de la classe politique.

La marche a défilé dans le centre-ville escortée par une force de police puissante et s’est déroulée sans incident sur le chemin de George Square, où une scène a été installée dans laquelle divers porte-parole autochtones et jeunes touchés par les inégalités causées par la crise climatique ont exposé les impacts ils souffrent déjà.

Bien qu’il se soit fait attendre plusieurs heures, Thunberg est monté sur scène sous les acclamations d’une foule en colère lors de l’événement, à son avis, que « les dirigeants continuent délibérément d’exploiter la nature et les gens », ce qui « détruit les conditions de vie présentes et futures », a déclaré Thunberg.

L’activiste suédois a assuré que « La COP26 est un échec, il est évident que les sommets sur le climat sont devenus des événements de relations publiques », qui selon lui « ne servent qu’à perpétuer la pauvreté et les inégalités », tandis que les élites « maintiennent leurs bénéfices ».

À la COP26, Thunberg a souligné que « C’est le moins inclusif de combien il y en a eu » et l’a défini comme « un festival d’écoposturetas » dans lequel « de belles promesses sont annoncées », mais « derrière le rideau, ils refusent de prendre toute initiative pour l’action climatique ».

Rejet des jeunes

« C’est un pays extrêmement cher et les jeunes n’ont pas l’argent pour payer cela », L’activiste costaricienne pour le climat et porte-parole de l’UNICEF au sommet, Sara Cognuck, a expliqué à Efe.

La militante écologiste bolivienne et porte-parole de l’UNICEF, Adriana Salazar, a déclaré à Efe que « Souvent on a peur de dire quel est le problème » par peur « des représailles » mais cette fois « les jeunes ont dit : le problème, c’est le système capitaliste, qui nous ôte la vie ».

La militante pour le climat @GretaThunberg s’adresse à la foule lors de la manifestation #FridaysForFuture lors de la #COP26 pic.twitter.com/2wpM9GN4ZM – . (@.) 5 novembre 2021

Depuis la scène, la militante écologiste ougandaise pour la justice climatique, Vanessa Nakate, a déclaré aux personnes qui remplissaient George Square que « Nous sommes confrontés à une nouvelle COP, mais combien de temps devrons-nous encore célébrer pour que les dirigeants se rendent compte que leur inaction détruit la planète ? »

« Le climat dans mon pays, l’Ouganda, change rapidement », entraînant « la mort de personnes et l’abandon de l’école ; c’est une catastrophe qui arrive tous les jours en Afrique« , un continent qui » est en première ligne du changement climatique, mais ne fait la Une d’aucun journal, malgré cela. » » Si nous aimons la planète et les gens qui y vivent, le résultat sera un planète, saine, propre et bénéfique pour tous », a conclu Nakate.

Invités de l’Union

Parmi les porte-parole qui sont montés sur scène, il y en avait un du syndicat GMB, représentant les éboueurs actuellement en grève à Glasgow, qui a encouragé « la classe ouvrière à lutter pour ses droits », qui « sont compatibles avec la justice climatique ». « Reste à nos côtés, pas contre nous ! » s’exclama-t-il un poing levé à la foule rassemblée à George Square.

Des milliers de personnes sont dans les rues de Glasgow pour réclamer la justice climatique dans le monde entier ! #COP26 #Youth4Climate @GretaThunberg @Luisamneubauer pic.twitter.com/Jh5x3S9Icz – Luisa Sandkühler (@LuisaSandkuhler) 5 novembre 2021

Malgré le rejet ouvert des jeunes militants de ce qui se passe dans les locaux de la COP26, son président, l’ancien ministre britannique Alok Sharma, a demandé vendredi aux dirigeants politiques mondiaux d' »écouter la voix des jeunes », qui manifestent aujourd’hui à Glasgow, et de les « incorporer dans leurs négociations » sur l’avenir de la lutte contre le changement climatique.

En outre, Sharma a salué « la passion et l’engagement » manifestés par les jeunes qui ont manifesté aujourd’hui dans les rues de la ville écossaise dans le cadre du mouvement Fridays for Future, lancé par Thunberg elle-même.

« Nous sommes confrontés à une nouvelle COP, mais combien de temps devrons-nous encore célébrer pour que les dirigeants se rendent compte que leur inaction détruit la planète ? » |