Des milliers de migrants bloqués entre la Biélorussie et la Pologne alors que la tension monte

Des milliers de migrants sont bloqués à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, la Biélorussie et la Russie effectuant des manifestations militaires au milieu des tensions croissantes dans la région, a rapporté CNN vendredi.

Jusqu’à 2 000 personnes sont piégées entre la Pologne et la Biélorussie, souffrant de la faim et de l’hypothermie dans les forêts glaciales et les camps le long de la frontière, a rapporté CNN. Le nombre de migrants à la frontière pourrait atteindre 10 000 personnes dans un avenir proche si la situation ne change pas, selon les autorités biélorusses.

La Russie et la Biélorussie ont organisé vendredi des exercices conjoints de parachutistes près de la Pologne, décrits par le ministère biélorusse de la Défense comme « en lien avec l’intensification des activités militaires près de la frontière de la République de Biélorussie », a rapporté CNN.

De l’autre côté de la frontière, 15 000 soldats polonais ont été déployés ces derniers jours, a rapporté CNN. L’Ukraine a également renforcé la sécurité, annonçant jeudi des exercices militaires avec 8 500 militaires et 15 hélicoptères près de ses frontières polonaise et biélorusse.

Les États-Unis, l’Union européenne et l’OTAN ont accusé le président biélorusse Alexandre Loukachenko d’avoir provoqué une crise des migrants à la frontière. Les dirigeants occidentaux affirment que cette décision fait suite aux sanctions imposées à son régime pour violation des droits de l’homme.

La Russie a continué à défendre la gestion de la situation par la Biélorussie et à nier toute implication dans sa création, a rapporté CNN. Le pays, qui est l’allié le plus important de la Biélorussie, a fait voler mercredi et jeudi deux bombardiers supersoniques russes Tupolev Tu-22M3 à longue portée au-dessus de l’espace aérien biélorusse.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré mercredi qu’il était « préoccupé par les informations faisant état d’activités militaires russes inhabituelles » et a suggéré que la Russie pourrait « tenter de ressasser » son invasion de l’Ukraine en 2014. La Russie a répondu en qualifiant ses propos d' »escalade des tensions vide et sans fondement. « , a rapporté CNN.

