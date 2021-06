Un voyage à la plage est censé être un moyen relaxant de prendre des rayons de soleil et, si vous êtes chanceux, de renouer avec la nature sans trop d’autres amateurs de plage odieux. Une plage du Royaume-Uni n’était certainement pas invitante cette semaine, car les visiteurs ont été témoins du sable recouvert d’étranges taches transparentes qui semblaient d’un autre monde dans leur étrangeté. Comme le rapporte WalesOnline, les nageurs de la région ont remarqué qu’une grande étendue de sable était couverte de petites taches et ne savaient pas trop quoi en faire.

Alors que des photos et des témoignages oculaires de l’observation commençaient à circuler sur les réseaux sociaux, ceux qui connaissaient la vie marine de la région ont identifié les taches comme un type de méduse appelée gelée en peigne. Les gelées de peigne tirent leur nom des plaques en forme de peigne à froufrous qui se déplacent en séquence et permettent aux créatures de naviguer dans leur maison océanique. L’espèce de gelée en peigne qui recouvre maintenant le sable est Pleurobrachia pileus, et ce n’est pas la première fois qu’un groupe massif d’entre elles s’échoue sur une plage. Ces gelées sont souvent appelées par leur surnom, groseilles de mer.

Les groseilles à maquereau sont courantes dans les eaux au large des côtes du Royaume-Uni, en particulier au début de l’été. Ils migrent lentement en attendant que leurs proies se promènent dans leurs longs tentacules qui pendent sous eux pendant qu’ils nagent. Les gelées elles-mêmes sont minuscules, mesurant seulement environ un pouce de longueur, mais leurs tentacules peuvent mesurer près de deux pieds, améliorant leurs capacités de prédation.

Photo : Izzy Mcarthur/WalesOnline

Les gelées mangent de petites proies, y compris des larves d’autres créatures plus grandes, comme certaines espèces de merde ainsi que le plancton. Ils ont l’habitude de se regrouper dans les eaux peu profondes la nuit, puis de descendre de plusieurs centaines de mètres pendant la chaleur de la journée, puis de se relever lorsque le soleil commence à décliner. Le fait que des milliers d’entre eux se soient retrouvés sur une plage n’est probablement que de la malchance, car les gelées ne possèdent pas de fortes capacités de nage et si la marée les avait emportées à terre, elles n’auraient tout simplement pas eu leur mot à dire à ce sujet.

On pense que leur migration dans la colonne d’eau dépend de l’emplacement de leurs proies. Au fur et à mesure que la journée avance, les minuscules proies se déplacent et les gelées les suivent. Dans ce cas, ils semblent avoir été au mauvais endroit au mauvais moment et se nourrissaient probablement en surface lorsque la marée les a emportés sur le sable.

Contrairement à certaines espèces de gelée, ces gelées en peigne ne représentent pas une grande menace pour les nageurs. Ils ne produisent pas de piqûres atroces ou n’incapacitent pas les humains qui s’approchent trop près. C’est une bonne nouvelle pour les baigneurs mais cela aide forcément les gelées, qui vont périr sur le sable en se desséchant.

