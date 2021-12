« Des milliers de morts parce que Fauci a ignoré l’immunité naturelle » (vidéo) – Memory Hole Blog

Rapport sur la liberté de Ron Paul

27 décembre 2021

Exclusif! Le sénateur Rand Paul se joint au Liberty Report pour discuter des erreurs massives – motivées par l’arrogance – commises par le conseiller de la Maison Blanche sur les coronavirus Anthony Fauci. L’insistance du Dr Fauci à ignorer l’immunité naturelle et son refus d’envisager des traitements thérapeutiques ont coûté des milliers et des milliers de vies ! Et voici une bombe que vous ne trouverez ici que dans le Liberty Report d’aujourd’hui : l’explication choquante du sénateur Paul des raisons pour lesquelles les prochaines élections de mi-mandat seront le pire cauchemar de Fauci !

