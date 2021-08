Des milliers de personnes ajoutent leur nom à la pétition

Au cours du mois dernier, des dizaines de milliers d’Américains – quelque 175 000, pour être exact – ont signé une pétition appelant à un quatrième contrôle de relance à la suite de la persistance de la variante du coronavirus Delta aux États-Unis. Et pas seulement un quatrième chèque non plus. Cette pétition Change.org, qui a recueilli plus de 2,8 millions de signatures au moment de la rédaction de cet article, exige des contrôles de relance mensuels récurrents de 2 000 $. Pendant toute la durée de la pandémie.

Et les nouvelles signatures continuent d’affluer. Un presque toutes les quelques secondes, pendant que je tape ces mots.

Quatrième mise à jour du contrôle de relance

Si un quatrième contrôle de relance finit par se produire, sans parler de tout ce qui ressemble aux contrôles récurrents demandés par cette pétition, ce sera en partie grâce à la demande du public. « Il a fallu neuf mois au Congrès pour envoyer un deuxième chèque de relance, et quelques instants pour le dépenser », lit-on dans la pétition. «À l’avenir, le Congrès doit automatiser les vérifications récurrentes si certains déclencheurs sont remplis. Plus besoin d’attendre que notre gouvernement envoie l’aide dont nous avons besoin.

Jusqu’à présent, trois chèques de relance officiels ont été envoyés pendant la pandémie de coronavirus. Ces montants étaient de 1 200 $, 600 $ et 1 400 $, ces derniers étant intervenus au cours des premiers mois de mandat du président Biden.

Dans le même temps, nous sommes également au milieu d’une nouvelle série de contrôles de relance qui se déroule actuellement. Cependant, ceux-ci ne comptent pas comme un quatrième paiement. Ce sont des chèques de relance dans le sens où il s’agit d’argent sous forme de nouveaux chèques, grâce à la loi de relance de 1,9 billion de dollars de mars.

Mais ces six versements, à envoyer mensuellement jusqu’en décembre, sont en fait des versements anticipés du crédit d’impôt fédéral pour enfants.

Plus de paiements de secours?

Certes, les perspectives d’un quatrième chèque semblent quelque peu sombres à l’heure actuelle. Les républicains monteront assurément une opposition farouche à ces dépenses si la Maison Blanche décidait de faire pression pour cela. Et il n’est même pas clair que la Maison Blanche de Biden a le ventre politique pour ce combat. Son assiette est déjà pleine en ce moment. Avec tout, de la situation désastreuse en Afghanistan à la réponse au coronavirus et à l’adoption d’un projet de loi sur les infrastructures. Ce dernier étant une priorité particulière de l’administration Biden pour le moment.

L’autre chose à garder à l’esprit : les paiements continus du crédit d’impôt pour enfants.

Comme si la pression pour un quatrième paiement de secours n’était pas déjà assez dure. Il est presque impossible de les défendre auprès des législateurs récalcitrants en ce moment. Quand il y a déjà une distribution de stimulus en cours, c’est-à-dire.

Les prochains chèques de relance du crédit d’impôt pour enfants arrivent à ces dates : le 15 septembre, le 15 octobre, le 15 novembre et le 15 décembre. Et dans cet article précédent d’il y a quelques jours, nous passons en revue le grand impact que ces paiements ont.

