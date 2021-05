Des milliers de personnes devraient voler à l’étranger alors que l’interdiction des vacances à l’étranger est levée

T

des foyers de vacanciers se préparent à partir à l’étranger lorsque l’interdiction des voyages d’agrément à l’étranger sera levée lundi en Angleterre et au Pays de Galles.

Les agences de voyages ont signalé une augmentation de la demande de voyages au Portugal après que le gouvernement a mis le pays sur sa liste verte pour les voyages.

Cela signifie que les voyageurs qui reviennent n’auront pas besoin de s’auto-isoler à leur retour et ne devront passer qu’un seul test après leur arrivée.

EasyJet a ajouté 105000 sièges supplémentaires à ses vols desservant des destinations de niveau vert, tandis que Tui utilisera des avions qui exploitent normalement des liaisons long-courriers pour faire face à l’afflux de personnes réservées pour voyager au Portugal.

Horaire des vols EasyJet / PA Wire

Seule une douzaine de pays et territoires figurent sur la liste verte, mais la plupart sont des îles éloignées ou n’autorisent actuellement pas les touristes britanniques à entrer.

Le gouvernement conseille aux gens de ne pas effectuer de voyages non essentiels vers des destinations figurant sur sa liste orange, qui couvre des destinations populaires telles que l’Espagne, la France, l’Italie et la Grèce.

Mais cette orientation devrait être ignorée par certains vacanciers.

Ceux qui voyagent devront s’isoler chez eux pendant 10 jours à leur retour et passer deux tests après leur arrivée.

Ils peuvent mettre fin à leur quarantaine tôt s’ils reçoivent un résultat négatif d’un test supplémentaire effectué après cinq jours.

Les agences de voyage telles que les compagnies aériennes et les voyagistes ont demandé que les exigences en matière de quarantaine et de test soient assouplies et que davantage de destinations soient ajoutées à la liste verte.

Le gouvernement s’est engagé à mettre à jour ses listes le 7 juin et réexaminera sa politique générale concernant l’arrivée des voyageurs le 28 juin.

L’Écosse autorisera les vacances à l’étranger à partir du 24 mai.

Les voyages non essentiels d’Irlande du Nord vers la zone de voyage commune – qui comprend le Royaume-Uni, la République d’Irlande, les îles anglo-normandes et l’île de Man seront autorisés à partir de la même date.