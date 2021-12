Des milliers de personnes disent au revoir à Vicente Fernández à la VFG Arena du Rancho Los Tres Potrillos – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Ce dimanche, des milliers de personnes se sont rassemblées à la VFG Arena, à côté du ranch ‘Los 3 Potrillos’ à Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, pour dire au revoir au chanteur Vicente Fernández.

Le légendaire chanteur mexicain Vicente Fernández est décédé ce dimanche après plus de 60 ans de carrière à l’âge de 81 ans, comme l’a confirmé sa famille, une perte qui laisse le pays des rancheras orphelin.

L’interprète de « El Rey » et « Mujeres divinas » avait quitté la scène en 2016 et, bien qu’il soit apparu à plusieurs reprises sur scène, il souhaitait consacrer ses dernières années de vie à se reposer et à passer du temps avec sa famille.

En fait, à de nombreuses reprises, ses descendants ont partagé des images familiales qui montraient que leurs relations étaient meilleures que jamais, malgré les accusations de harcèlement qu’il a reçues de plusieurs femmes au début de 2021.

De plus, la performance avec son fils, le célèbre artiste Alejandro Fernández, et son petit-fils Alex aux Latin Grammys en 2019 a été un grand succès qui a rappelé le parcours et le potentiel de cette dynastie, qui semble ne jamais cesser de donner des talents au Mexique.

Après plus de 60 ans sur scène, celui connu comme le roi de la musique ranchera laisse un grand vide chez les Mexicains, un titre forgé avec dévouement, dévouement et une voix puissante et incomparable.