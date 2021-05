Des milliers de personnes participent aux funérailles du district de Qazi en violation des normes COVID dans l’UP; Enregistré FIR

Malgré les directives, les gens se sont pressés pour pleurer la disparition de leur chef religieux. (Capture d’écran d’image)

Funérailles de l’Uttar Pradesh: Des milliers de personnes ont participé dimanche à une procession funéraire du district de Qazi à Budaun, dans l’Uttar Pradesh, en violation des normes COVID-19 et des restrictions en vigueur. Une vidéo du cortège funèbre est devenue virale sur le site de médias sociaux. Kaji Abdul Hamid Mohammad Salimul Kadri était décédé dimanche et des milliers de personnes s’étaient rassemblées pour participer à ses funérailles.

Une FIR a été déposée contre des personnes non identifiées pour avoir violé les protocoles COVID lors du cortège funèbre, a déclaré la police hier.

Une vidéo de la procession, devenue virale sur les réseaux sociaux, a montré plusieurs personnes sans masque facial et bafouant les normes de distanciation sociale.

Pourquoi blâmer les autres pour la propagation de Covid19 et le manque de ressources en Inde pour le combattre? Malgré Covid19, des milliers de personnes se sont rassemblées lors des funérailles de Zila Qazi à Budaun, UP. Voyez, comment est notre comportement, la distanciation sociale pendant le verrouillage? La plupart des gens ne portaient pas de masques pic.twitter.com/WKL6bZF1W8 – Ashish Kumar, ACP (@ACPAshishKumar) 11 mai 2021

«Une FIR a été enregistrée contre des personnes non identifiées pour avoir enfreint le protocole COVID et se sont rassemblées en grand nombre dans la procession. Le FIR a été déposé en vertu de l’IPC 188 (violation des ordonnances d’interdiction), de la loi sur l’épidémie et des sections pertinentes de l’IPC », a déclaré le surintendant de la police, Sankalp Sharma

@Uppolice @adgzonebareilly @igrangebareilly pic.twitter.com/z8lKwrEtXp – Police de Budaun (@budaunpolice) 9 mai 2021

Il a déclaré que des mesures strictes seraient prises contre les coupables et que les délinquants étaient identifiés à l’aide de séquences vidéo du cortège.

L’Uttar Pradesh a limité à 20 le nombre de personnes assistant aux funérailles. Malgré les directives, les gens se sont pressés pour pleurer la disparition de leur chef religieux.

