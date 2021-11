Des milliers de personnes se rassemblent devant Ibrox pour le cortège de Walter Smith avant les funérailles de la légende des Rangers

Des milliers de personnes se sont rassemblées devant Ibrox pour assister au décès du cortège funèbre de Walter Smith.

L’ancien patron des Rangers, d’Everton et de l’Écosse est décédé la semaine dernière à l’âge de 73 ans.

Des écharpes et des fleurs ont été jetées sur le cortège funèbre de Smith

Les supporters ont rendu hommage à l’un des grands hommes du football

Les fans de football ont afflué sur le terrain de son ancien club pour rendre hommage à l’un des plus grands du football écossais et ont applaudi alors que le cortège se transformait en Edmiston Drive.

L’émotion était lourde dans l’air alors que des fleurs et des foulards étaient jetés sur la voiture de tête alors qu’elle passait lentement.

En deux passages en tant que patron des Rangers, Smith les a menés à dix titres de haut niveau, cinq coupes d’Écosse et six coupes de la Ligue ainsi qu’à la finale de la Coupe UEFA en 2008.

Il est nommé directeur d’Ibrox en 1991, passant d’assistant pour succéder à Graeme Souness.

Les fans ont afflué vers Ibrox

Il a ensuite quitté le club à la fin de la saison 1997-98 et a ensuite rejoint Everton.

Smith est resté à Goodison Park pendant quatre saisons, avant un bref passage en tant que directeur adjoint de Sir Alex Ferguson à Manchester United.

Les Rangers et la légende écossaise Smith ont laissé leur empreinte sur le football anglais

Il a été nommé manager de l’Ecosse en décembre 2004 et a été en charge pendant trois ans avant de revenir aux Rangers et il a pris sa retraite en 2011.

Un service commémoratif pour Smith doit avoir lieu à la cathédrale de Glasgow le 19 novembre.

Ally McCoist a rendu un hommage émouvant et touchant à Smith sur talkSPORT après son décès.

Le duo a connu un énorme succès ensemble aux Rangers et était de bons amis en dehors du terrain.

McCoist dit que Smith était l’homme le plus influent de sa carrière de footballeur

«Il signifie tout pour beaucoup de gens, moi y compris. Il était mon patron, mon entraîneur, mon deuxième père, puis il est devenu l’un de mes meilleurs amis », a déclaré McCoist à Jim White et Simon Jordan.

« La perte est absolument incroyable.

«Cependant, la bonne chose est qu’il ne souffre pas. Je suis allé voir Walter récemment, je lui ai parlé samedi et j’allais le revoir dimanche mais il était trop malade.

« Je connais Graeme [Souness] était aussi en train de voir Walter le week-end.

Smith est adoré par les supporters des Rangers

«Nous savions que malheureusement, cette horrible maladie était inévitable, nous savions que ce serait une question de temps.

« Cependant, cela n’enlève toujours pas la douleur et le chagrin.

« En ce moment, tout ce à quoi je peux penser, c’est sa femme Ethel, Neil et Steven, et ses petits-enfants.

« Walter aurait voulu quelques années supplémentaires pour regarder ces petits-enfants jouer au football et passer beaucoup de temps avec Jessica et eux tous, et malheureusement, c’est la chose la plus douloureuse en ce moment.

Smith nous manquera beaucoup

«Je pourrais m’asseoir ici et vous parler de Walter Smith jusqu’à ce que les vaches rentrent à la maison, à quel point il était bon manager, à quel point il était bon entraîneur, à quel point il était bon footballeur.

« Mais ce que je dirai, c’est qu’il était le meilleur mari, le meilleur père, le meilleur ami – tout ce qu’on attend d’un homme.

« C’est une tragédie. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis dévasté, absolument dévasté.