Des milliers de personnes se rendent aux funérailles d’un ancien combattant après sa mort lors d’un procès pour fusillade

Dennis Hutchings, 80 ans, est décédé le 19 octobre après avoir attrapé un coronavirus alors qu’il souffrait d’une insuffisance rénale et d’un dysfonctionnement cardiaque (Photos: PA/.)

Des funérailles publiques ont eu lieu pour un vétéran décédé des suites d’un coronavirus alors qu’il était jugé pour un meurtre lors des troubles en Irlande du Nord.

Dennis Hutchings, 80 ans, est décédé à Belfast le 19 octobre – un jour où il était censé comparaître devant le tribunal pour avoir prétendument tiré dans le dos sur John Pat Cunningham, 27 ans, alors qu’il fuyait une patrouille de l’armée dans le comté de Tyrone en 1974.

M. Cunningham aurait été terrifié par les soldats et aurait apparemment un âge mental compris entre six et 10 ans.

M. Hutchings a nié toute tentative de meurtre et est décédé en voulant laver son nom. L’affaire était controversée car beaucoup pensaient qu’il était trop vieux et malade pour répondre à des allégations d’il y a si longtemps.

Il souffrait d’insuffisance rénale et de dysfonctionnement cardiaque et devait suivre des traitements de dialyse entre les auditions.

Les gens se sont rassemblés devant l’église St Andrew dans le Devon, Plymouth, pour envoyer l’ancien soldat.

Des milliers de personnes se sont présentées pour rendre hommage à M. Hutchings – qui a reçu à la fois le soutien et les critiques du public tout au long de son procès.

L’ancien ministre des Anciens combattants Johnny Mercer, qui connaissait M. Hutchings, a rendu hommage à son service militaire dans un discours.

Il a déclaré: «Nous nous réunissons aujourd’hui pour nous souvenir d’un grand homme – je veux lui rendre un hommage complet.

« Je veux rendre hommage à sa famille, je veux me souvenir et rendre hommage à son service envers cette nation et je veux rendre hommage à ce qu’il a représenté à la fois dans sa vie et dans son décès. »

La famille de M. Hutchings arrivant à l’église St Andrew dans le Devon, Plymouth (Photo: .)



Le ministère de la Défense a accepté de fournir des porteurs militaires (Photo: PA)



Des milliers de supporters, dont beaucoup d’anciens combattants, se sont présentés pour soutenir la famille (Photo: SWNS)



Des parents et d’autres proches ont organisé une cérémonie privée à Cornwall plus tard dans la journée (Photo: .)

Le député de Plymouth a poursuivi en disant à la famille de M. Hutchings: « Je sais que ces dernières années se sont parfois senties seules, je n’ai pas l’intention de dire pourquoi.

«Mais laissez-moi vous demander de regarder autour de vous aujourd’hui, de regarder ce que Dennis voulait dire, de regarder les efforts de ceux qui sont réunis ici aujourd’hui de tout le pays pour se souvenir d’un grand homme.

« Regardez ces choses et sachez à quel point Dennis est aimé, à quel point son service a été rappelé et respecté et ressentez l’amour d’une nation reconnaissante. »

Des membres du groupe de motards en campagne Rolling Thunder UK, qui s’oppose aux poursuites contre les forces britanniques qui se sont rendues en Irlande du Nord, ont accompagné le cercueil du vétéran.

Les funérailles étaient le dernier arrêt pour les motards, qui avaient parcouru 110 milles d’une station-service sur la M5, près de Bristol, à 8h45 aujourd’hui, en l’honneur de M. Hutchings.

Le ministère de la Défense a accepté de fournir des porteurs militaires après que la famille de M. Hutchings a demandé à l’ancien régiment de l’ex-soldat, les Life Guards, d’y assister.

De nombreuses personnes se sont présentées aux funérailles, qui ont commencé à 13 heures, en uniformes militaires, tenant des drapeaux britanniques.

La famille de M. Huntchings a spécifiquement demandé que personne n’affiche de bannières ou de slogans politiques.

Tant de gens voulaient faire leurs adieux à M. Hutchings que la famille a dû s’arranger pour diffuser le service funèbre en ligne et fournir des écrans à l’extérieur de l’église.

Les proches du vétéran ont ensuite organisé leur propre cérémonie privée à Cornwall, d’où est originaire M. Hutchings.

La famille Cunningham a précédemment déclaré qu’elle souhaitait « reconnaître que c’est une période difficile pour [Mr Hutchings’] famille et ils devraient avoir le temps de faire leur deuil ».

Ils ont ajouté qu’ils « répondraient plus en détail » lorsque le moment serait « approprié ».

Le groupe de motocyclistes Rolling Thunder UK a parcouru 110 miles pour M. Hutchings (Photo: SWNS)



La famille de M. Hutchings a demandé à l’ancien régiment du vétéran, les Life Guards, d’assister à ses funérailles (Photo: SWNS)



M. Hutchings était jugé pour avoir prétendument tiré sur John Pat Cunningham, 27 ans, dans le dos alors qu’il s’enfuyait d’une patrouille de l’armée (Photo: PA)

La députée du Sinn Fein, Michelle Gildernew, a déclaré le jour du décès de M. Hutchings: « Je suis conscient qu’il y a une famille en deuil après le décès de Dennis Hutchings.

«La famille de John Pat Cunningham continue également de pleurer ce soir, 47 ans après avoir été abattu par des soldats britanniques. Souvenons-nous que le chagrin n’a pas de limites.’

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: « Nos sincères condoléances vont à la famille, aux amis et aux proches de Dennis Hutchings.

« Le ministère de la Défense a soutenu M. Hutchings tout au long de son procès avec une représentation légale et une assistance pastorale, et cela continuera d’être offert à sa famille. »

Le porte-parole a dit ‘ce n’est pas pour [him] commenter la procédure judiciaire ».

Mais a ajouté: « Cette affaire tragique met en évidence que l’approche de la justice pénale ne fonctionne plus dans l’ensemble et c’est pourquoi nous nous engageons à introduire une nouvelle législation pour apporter une plus grande certitude à toutes les communautés, y compris les anciens combattants et les familles des victimes. »

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();