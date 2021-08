Des milliers de personnes signent une lettre ouverte à Apple exigeant l’arrêt de la numérisation CSAM

Des milliers de personnes en ligne ont signé une lettre ouverte à Apple appelant à l’arrêt de certaines de ses mesures de sécurité des enfants récemment annoncées pour des raisons de confidentialité et de sécurité.

Une lettre hébergée sur appleprivacyletter.com a recueilli plus de 3 700 signatures en moins de 24 heures et a été signée par plusieurs organisations ainsi que par le lanceur d’alerte de la NSA Edward Snowden et Matthew D. Green, professeur de cryptographie à l’Université Johns Hopkins qui a divulgué les plans d’Apple avant l’annonce. La lettre précise :

Le 5 août 2021, Apple Inc. a annoncé de nouvelles mesures technologiques destinées à s’appliquer à pratiquement tous ses appareils sous l’égide des « Protections étendues pour les enfants ». Alors que l’exploitation des enfants est un problème grave et que les efforts pour la combattre sont presque incontestablement bien intentionnés, la proposition d’Apple introduit une porte dérobée qui menace de saper les protections fondamentales de la vie privée pour tous les utilisateurs de produits Apple.

La lettre note les objections d’experts de groupes comme l’Electronic Frontier Foundation, le Center for Democracy and Technology, et plus encore. La lettre continue :

La technologie proposée par Apple fonctionne en surveillant en permanence les photos enregistrées ou partagées sur l’iPhone, l’iPad ou le Mac de l’utilisateur. Un système détecte si un certain nombre de photos répréhensibles est détecté dans le stockage iCloud et alerte les autorités. Un autre informe les parents d’un enfant si iMessage est utilisé pour envoyer ou recevoir des photos qu’un algorithme d’apprentissage automatique considère comme contenant de la nudité. Étant donné que les deux vérifications sont effectuées sur l’appareil de l’utilisateur, elles ont le potentiel de contourner tout cryptage de bout en bout qui protégerait autrement la confidentialité de l’utilisateur.

La lettre demande qu’Apple arrête “immédiatement” le déploiement de “sa technologie de surveillance de contenu proposée”, et qu’Apple publie une déclaration “réaffirmant son engagement envers le cryptage de bout en bout et la confidentialité des utilisateurs”.

Vous pouvez lire un aperçu complet des politiques récemment annoncées par Apple ici.

