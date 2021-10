Des milliers de personnes signent une pétition pour révoquer la boîte à outils de Leicester Uni pour les travailleurs du sexe

Plus de 10 000 personnes ont signé une pétition pour révoquer la boîte à outils des travailleurs du sexe de l’Université de Leicester.

La boîte à outils était une ressource historique introduite l’année dernière comme un moyen de fournir des informations, un soutien et une signalisation pour les étudiants qui ont rejoint l’industrie du sexe.

Le kit contient des informations sur la légalité des différents types de travail du sexe, des guides sur la manière dont le personnel universitaire traite de manière appropriée les étudiants qui divulguent leur travail du sexe et pour les étudiants une liste complète des services de soutien ventilés par région pour le sexe. ouvriers.

« Appelez-moi de vieux jeu, mais on m’a vendu l’idée qu’aller à l’université était censé être l’un des moyens par lesquels une femme pouvait aller le plus loin possible sans jamais avoir besoin de vendre des services sexuels », c’est ainsi que la pétition, qui était lancé en juin, ouvre. La citation provient d’un utilisateur de Mumsnet dans le cadre d’un forum discutant de la ressource «controversée» dans laquelle une variété d’utilisateurs calomnient la boîte à outils et suggèrent lorsqu’ils étaient étudiants dans les années 80 qu’ils avaient une bourse dans laquelle ils pourraient vivre.

La pétition soutient que la boîte à outils devrait être révoquée car elle « se lit plutôt comme un guide pour se lancer dans le commerce du sexe » et suggère qu’il n’y a pas de ressources pour aider les étudiants qui souhaitent quitter l’industrie du travail du sexe.

La boîte à outils fournit en fait 20 services de soutien qui couvrent le travail du sexe et l’exploitation sexuelle.

Tout au long de la pétition, il y a de nombreuses suggestions selon lesquelles l’université n’a pas pensé aux conséquences de la boîte à outils et qu’elle augmenterait l’intérêt des hommes pour la poursuite des travailleuses du sexe.

Ils ont déclaré: « L’université n’a pas considéré d’autres conséquences possibles de la conception de l’industrie du sexe comme une option positive – par exemple, que les étudiants et le personnel masculins pourraient interpréter cela comme l’université sanctionnant l’achat de sexe et pourrait conduire les hommes à augmenter ou à commencer le sexe activité d’achat.

La pétition soutient également que l’université met en danger les étudiants vulnérables car ils peuvent la lire et penser que l’université tolère le travail du sexe.

Ils ont déclaré: « Ils ne considéraient pas que les étudiantes vulnérables pourraient interpréter le conseil comme l’université sanctionnant l’implication dans l’industrie du sexe comme un moyen positif de payer leurs frais de résidence et d’autres dépenses universitaires, et que cela pourrait conduire à plus de jeunes femmes entrer dans l’industrie du sexe et y être blessé et encore plus défavorisé.

Le travail du sexe est incroyablement courant pour les étudiants, avec environ 214 200 étudiants travaillant actuellement dans l’industrie. Ils rejoignent l’industrie pour diverses raisons, une grande majorité citant des difficultés financières pour l’université comme raison de leur participation. Une enquête menée en 2015 par l’Université de Swansea a révélé que 57% des étudiantes professionnelles du sexe ont rejoint l’industrie afin de financer leurs études supérieures.

Les étudiants s’engageront dans le travail du sexe quelle que soit la position de leur université sur la question. Par conséquent, une université qui reconnaît la réalité de la vie de certains de ses étudiants en fournissant un soutien et une signalisation ne peut être considérée que comme utile et responsable.

Le registraire et secrétaire de l’Université de Leicester, Geoff Green, a déclaré au Daily Mail que la priorité de l’université était la sécurité et le bien-être de leurs étudiants.

Il a déclaré : « Nous sommes conscients que certains étudiants peuvent décider d’entreprendre différents types de travail du sexe pour un certain nombre de raisons, et c’est une réalité dans les universités du monde entier.

«Notre priorité reste les soins et le bien-être de tous les étudiants, qui ont le droit d’être en sécurité et à l’abri de tout danger, qu’ils étudient ou travaillent.

« Les ressources pour les étudiants se concentrent sur la sécurité personnelle et la liberté de choix, et la formation dirigée par Leicester dans ce domaine a engagé à ce jour près de 1 000 employés dans plus de 60 universités. »

La pétition semble avoir été créée par des partisans du modèle nordique, un modèle très controversé qui vise à dépénaliser les travailleuses du sexe et à criminaliser les clients.

Le modèle a été adopté dans divers pays dont la Suède, la Norvège, la France et l’Irlande du Nord. Cependant, de nombreuses travailleuses du sexe soutiennent que le modèle fait plus de mal que de bien.

En utilisant ce modèle, les travailleuses du sexe ont moins de clients et s’engagent dans des rendez-vous à plus haut risque, se mettant en danger afin de réaliser un profit.

