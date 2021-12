Des milliers de personnes s’opposent à Vox et à l’abrogation des lois LGTBI à Madrid

15/12/2021 à 22:54 CET

Quelque 2.000 personnes se sont concentrées ce mercredi dans le Puerta del Sol par Madrid pour protester contre Loi sur l’égalité autonome que Vox a proposé et qui sera vraisemblablement rejeté demain à l’Assemblée régionale.

La manifestation a été appelée par le collectif madrilène LGTBI sous la devise « Pas un pas en arrière », et a eu le soutien de concentrations dans d’autres villes, appelées par la Fédération d’État de ce mouvement (Felgtb).

La proposition Vox comprend l’abrogation de la loi sur l’identité et l’expression de genre et la protection globale contre la LGTBIphobie, toutes deux approuvées en 2016 avec le gouvernement de Cristina Cifuentes, en la remplaçant par un texte sans référence spécifique à la discrimination pour des raisons d’orientation sexuelle ou d’identité de genre, en les subsumant dans une discrimination générique pour « toute autre circonstance personnelle ».

Omettre également l’interdiction expresse des thérapies de conversion et des interventions chirurgicales chez les mineurs présentant les deux caractères sexuels, aspects qui font l’objet d’un veto par la réglementation actuellement en vigueur.

Abstention du PP

le PP a déjà annoncé qu’il s’abstiendrait dans le vote pour prendre en considération l’initiative Vox, la condamnant ainsi à mettre fin à son parcours parlementaire, et la présidente régionale, Isabel Díaz Ayuso, a exclu une éventuelle abrogation des deux lois régionales que le parti de Santiago Abascal souhaite supprimer, bien qu’il a ouvert la porte à sa modification.

Mais cela n’a pas été un obstacle à la célébration de la manifestation, à laquelle ont participé quelque 2 000 personnes, selon la délégation gouvernementale, qui ont rempli la Puerta del Sol de drapeaux arc-en-ciel et de différents insignes représentant le collectif LGTBI.

ils ont chanté slogans contre Vox (« Abascal est un criminel ») mais aussi contre Ayuso, appelant à sa démission et affirmant que « cela se produit à cause d’un gouvernement de façade ».

Comme Cogam l’a exprimé dans le manifeste de protestation, c’est une « loi d’inégalité finale », ce qui signifierait « un recul des droits de l’homme » vers « une société dans laquelle les personnes LGTBI n’avaient que deux possibilités de vivre : cachées ou persécutées ».

« L’objectif, soyons clairs, est efface-nous de la vie publique, nous remettre au placard et nous faire vivre comme il y a plus de 40 ans, avec la peur, sans reconnaissance et sans droits (…) , alors qu’il a exigé de renforcer « l’éducation contre la LGTBIphobie » et de traiter de toute urgence une loi trans de l’État « qui ne laisse pas les personnes trans non binaires de côté ».

Représentants du PSOE, United We Can and More Madrid

Les représentants de la PSOE, United We Can et plus Madrid, qui ont unanimement censuré la loi proposée par Vox et, surtout, la position du PP, l’accusant de « se mettre de profil » avec une abstention « lâche ».

En soutien à la manifestation de Madrid, des dizaines de personnes se sont concentrées à Barcelone, convoquée par la plate-forme LGTBIcat et l’Observatoire contre l’homophobie dans le superbloc de la rue du Parlement avec le comte Borrell.

Le Felgtb avait appelé cet après-midi à des mobilisations dans d’autres villes comme La Corogne, Gijón, Séville, Malaga, Huelva, Murcie et Palencia, et avait également demandé à l’Organisation internationale LGTBI (ILGA) d’envoyer une lettre au président du PP, Pablo Casado, déjà présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Dans cette lettre, l’organisation internationale vous demande de protéger les droits LGTBI dans la Communauté de Madrid et de voter contre l’initiative Vox.