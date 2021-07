Des milliers de plates-formes minières illégales de Bitcoin détruites en Malaisie

in

Un rapport récent révèle que les autorités malaisiennes balayent les mineurs illégaux de Bitcoin dans le pays. Selon le rapport, 297 machines Bitcoin ont déjà été saisies. Les autorités ont également perquisitionné plusieurs endroits impliqués dans le vol d’électricité pour extraire du Bitcoin (BTC / USD).

Un officier de police de la ville de Serdang, Mohammad Rosdi Daud, a déclaré que la police avait effectué des descentes dans trois locaux différents, ce qui a conduit à l’arrestation de deux ressortissants chinois. Daoud a dit :

Nous avons arrêté deux ressortissants chinois, un homme et une femme, âgés de 32 et 38 ans.

En outre, il a mentionné que les étrangers détenus agissaient en tant que gardiens des installations utilisées pour les opérations minières internes de la BTC. Le policier a ajouté que les installations ont été utilisées pour extraire du Bitcoin pendant plus d’un mois en utilisant l’énergie qu’ils ont obtenue illégalement.

Les plates-formes minières détruites valent 1,2 million de dollars

Les plates-formes minières détruites ont une valeur estimée à 1,2 million de dollars. On ne sait pas pourquoi ils ont complètement détruit les plates-formes au lieu d’essayer d’obtenir plus de valeur.

Selon les autorités, trois maisons de la région ont été détruites cette année en raison de leurs activités minières illégales de Bitcoin. Ils ont également noté que les plates-formes minières utilisaient environ 2 millions de dollars en énergie d’exploitation, ce qui représente une perte énorme pour la société Sarawak Energy.

La Malaisie a intensifié ses efforts pour se débarrasser des mineurs qui utilisent des sources d’énergie dans ses opérations sans l’autorisation nécessaire pour le faire. En plus de la Malaisie, la Turquie, l’Iran et d’autres pays où l’exploitation minière est interdite sévissent également contre les mineurs. Les autorités ont effectué des descentes fréquentes, qui ont abouti à des saisies, des amendes et des arrestations dans certains cas.

En février, les autorités chinoises ont mis aux enchères plus de 2 000 plates-formes saisies dans l’exploitation minière illégale de Bitcoin. La Chine a complètement interdit l’extraction de crypto-monnaie dans le pays, mais soutient pleinement le lancement de sa monnaie numérique de banque centrale (CBDC).

La Malaisie a une consommation annuelle d’énergie de 147 térawattheures. Il a contribué pour environ 3,44% au hashrate mensuel total de Bitcoin en avril, selon les estimations du Cambridge Center for Alternative Finance.

