Des milliers de prisonniers d’ISIS-K libérés des talibans 10z viral

Des combattants talibans défilent en uniforme dans les rues de Qalat, dans la province de Zabul, en Afghanistan, sur cette image fixe tirée d’une vidéo sur les réseaux sociaux mise en ligne le 19 août 2021. (.)

L’attaché de presse du Pentagone, John Kirby, a déclaré que “des milliers” de prisonniers affiliés à ISIS-K (État islamique de la province du Khorosan) – le groupe terroriste responsable des attaques d’hier à l’aéroport international Hamid Karzai de Kaboul – avaient été libérés des prisons afghanes ces derniers mois alors que le Les États-Unis ont avancé avec un retrait militaire.

Vendredi, Jennifer Griffin de Fox News a demandé à Kirby « combien de prisonniers de l’EIIS-K étaient restés à Bagram et auraient été libérés de la prison là-bas et pourquoi n’ont-ils pas été retirés avant que les États-Unis ne se retirent dans un endroit comme Gitmo ? »

Kirby a répondu en concédant que « clairement, c’est dans les milliers » tout en maintenant qu’il n’avait pas de nombre exact. La base aérienne de Bagram est tombée aux mains des talibans le 15 août, un peu plus d’un mois seulement après que les forces américaines ont abandonné la base en pleine nuit sans en informer le commandant afghan sur place et ont même coupé l’électricité de la base pour faciliter leur exode.

.@JenGriffinFNC : “Combien de prisonniers ISIS-K ont été laissés à Bagram et auraient été libérés de la prison là-bas et pourquoi n’ont-ils pas été retirés avant que les États-Unis ne se retirent dans un endroit comme Gitmo ?” Kirby : « Eh bien, je ne connais pas le nombre exact. Clairement, c’est par milliers » pic.twitter.com/yUdIz0l32H – Curtis Houck (@CurtisHouck) 27 août 2021

Le porte-parole a souligné que les États-Unis pensaient que les forces afghanes étaient responsables de la libération des prisonniers par les talibans.

Alors que les talibans et ISIS-K sont connus pour être des rivaux avec une histoire de mauvais sang – ces derniers méprisant le manque de zèle religieux des premiers – les propos de Kirby semblent indiquer que les forces talibanes n’avaient aucun scrupule à libérer les combattants d’ISIS-K aux côtés de leurs posséder.

La révélation remet également en question les estimations précédentes de la capacité de l’État islamique en Afghanistan et au Pakistan. On pensait qu’à son apogée en 2016, ISIS-K ne comptait que 3 000 à 4 000 combattants, et que ce nombre avait diminué au cours des années suivantes.

Hier, lors d’une conférence de presse à la suite de l’attentat à la bombe qui a tué au moins 13 militaires américains, le commandant du CENTCOM Kenneth McKenzie a révélé que l’armée américaine avait partagé des renseignements avec les talibans, citant un “objectif commun” de terminer la mission d’évacuation en cours avant le 31 août. comme justificatif.

