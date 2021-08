Des milliers de prix ⋆ Crypto nouveaux médias

[PRESS RELEASE – Please Read Disclaimer]

Winz.io, l’un des casinos crypto les plus complets sur Internet, offre des centaines de tours gratuits et des milliers de prix USDT au cours de sa Aventure sur l’île au trésor promotion. Les joueurs s’affrontent pour parcourir une série de niveaux dans la promotion, gagnant des points vers le niveau suivant en jouant à des jeux de machines à sous. Une nouvelle récompense attend le joueur lorsqu’il atteint chaque niveau, et les trois premiers joueurs à terminer l’aventure se partageront une part de 50 000 USDT en prix.

Pour participer à Winz.io Treasure Island Adventure, les joueurs commencent simplement à parier sur des machines à sous avec n’importe quelle devise, gagnant 1 point comp pour l’équivalent de chaque 1 EUR misé (ou 0,00003 BTC, 1,2 USD, 1,5 CAD, etc.). Après avoir gagné suffisamment de points pour passer au niveau suivant, le joueur se déplace d’une position sur la carte de l’aventure, recevant différentes récompenses à chaque nouveau niveau. Les récompenses comprennent des quantités variables de tours gratuits pour les niveaux 2 à 10 et des prix en espèces sans exigence de mise pour les niveaux 11 à 40 (le niveau final étant 40).

Accueil de l’une des meilleures collections de machines à sous

Winz.io est particulièrement réputé pour sa vaste sélection de jeux de machines à sous de haute qualité, ce qui l’a aidé à devenir un casino incontournable pour les joueurs de machines à sous au cours des deux dernières années et demie. Il a continuellement pour mission de trouver et d’ajouter les derniers titres de machines à sous les plus populaires, produits par les noms les plus réputés de l’industrie des logiciels de jeux de casino. Certains de ces fournisseurs de logiciels incluent Pragmatic Play, Play’n Go, Nolimit, Endorphina, GameArt, Booming Games et Spinomenal, avec bien d’autres en plus.

Pour les amateurs de bonus, Winz.io offre l’un des bonus d’inscription les plus généreux du marché, offrant aux nouveaux joueurs jusqu’à 150 tours gratuits sans condition de mise. Il n’y a jamais de limite sur les gains des tours gratuits sur Winz.io, et les joueurs sont éligibles pour le bonus avec un dépôt aussi bas que 0,0004 BTC. Pour les amateurs de jeux de table et de casino en direct, Winz.io propose une sélection impressionnante de titres et de fournisseurs de jeux, ne laissant aucune variation de jeu derrière.

Jouez vite, soyez payé rapidement

Enfin, les joueurs apprécient le système de dépôt et de retrait ultra-rapide de Winz.io qui garantit des paiements quasi instantanés, ainsi que sa flexibilité en termes d’options de paiement. Le casino accepte six crypto-monnaies différentes, dont Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH), et prend en charge plus d’une douzaine d’options de paiement différentes pour les devises traditionnelles.

L’aventure de l’île au trésor est actuellement en cours et se terminera le 25 octobre 2021. Pour plus d’informations sur cette promotion, ainsi que les détails relatifs à l’éligibilité et à la participation, veuillez cliquer ici.

Winz.io est un casino entièrement sous licence enregistré en vertu des lois de Curaçao.

OFFRE SPÉCIALE (Sponsorisé)

Bon Binance Futures 50 USDT GRATUIT : Utilisez ce lien pour vous inscrire et obtenir 10 % de réduction sur les frais et 50 USDT lors de la négociation de 500 USDT (offre limitée).

Offre spéciale PrimeXBT : utilisez ce lien pour vous inscrire et entrez le code POTATO50 pour obtenir un bonus gratuit de 50 % sur tout dépôt jusqu’à 1 BTC.