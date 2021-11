Des milliers de séquoias géants de Californie ont brûlé au cours des deux dernières années

20/11/2021 à 01:12 CET

Les nombreux énormes incendies de forêt qui éclatent chaque été et automne en Californie et deviennent de plus en plus fréquents. ont brûlé entre un cinquième et un septième des séquoias anciens de cet État américain, ont rapporté ce vendredi les responsables des parcs nationaux.

Concrètement, les gestionnaires de la Parcs nationaux de Sequoia et Kings Canyon a estimé que les incendies de 2021 détruit entre 2 200 et 3 700 de ces arbresTandis que ceux de 2020 – une saison particulièrement virulente – ont brûlé entre 7 500 et 10 400 exemplaires.

Ces chiffres additionnés représentent entre 13 et 19% des séquoias indigènes de Californie, les plus grands arbres du monde, particulièrement appréciés des Californiens et qui attirent chaque année des milliers de touristes du monde entier dans leurs parcs nationaux.

L’incendie baptisé KNP est actif depuis plus de deux mois dans le Parc National de Séquoia, où il a dévasté plus de 35 600 hectares et les pompiers l’ont confiné à 75 %, selon les dernières données du California Department of Forestry and Fire Protection (Cal Fire).

L’une des mesures de protection prises il y a des semaines par les responsables des situations d’urgence a été couvrir les bases de plusieurs des séquoias les plus populaires avec du papier d’aluminium connue sous le nom de forêt géante, où se trouvent cinq des dix plus grands arbres du monde en termes de volume.

L’un des arbres protégés avec de l’aluminium était le séquoia connu sous le nom de Le général Sherman, qui avec une hauteur de 83,3 mètres et un diamètre de 11,1 mètres est considéré comme le plus grand arbre de la Terre, en plus d’avoir plus de 2 300 ans et attirer des visiteurs du monde entier.

L’incendie a été causé par coup de foudre début septembre.