Des milliers de sites Web avec un domaine .eu sont hors ligne en raison du Brexit | La technologie

La dernière chose que le Brexit a causée, c’est que des milliers de sites Web avec le domaine .eu sont complètement inopérants et peuvent devenir le domaine de tout utilisateur qui veut faire avec l’un d’entre eux.

Le Brexit a touché des milliers de personnes, mais il n’a pas seulement interféré au niveau personnel. Ce qui s’est passé aujourd’hui est un exemple clair de la façon dont ce mouvement du Royaume-Uni représente un changement si radical qu’il est même capable d’interférer avec des sites Web d’une certaine importance.

Et, est-ce que ce que nous avons rencontré, c’est que environ 48 000 domaines Internet enregistrés en tant que .eu sont devenus inactifs en raison du Brexit. En fait, le type de page Web n’a pas d’importance ; même ceux qui soutiennent le Brexit ont été désactivés. Pourquoi est-ce arrivé?

La réponse est beaucoup plus simple que prévu. Et, est-ce que toutes ces pages d’organisations avec le domaine .eu ont dû être enregistrées par des personnes qui se trouvent au sein de l’Union européenne ; tandis que les pages des particuliers doivent être des résidents de l’Union européenne.

Et bien sûr, Le Brexit a fait sortir le Royaume-Uni de l’Union européenne. Comme les pages Web des individus et des organisations n’en font plus partie, ils ont perdu l’accès au domaine .eu et sont donc devenus hors ligne.

Tous les domaines de ces pages Web qui ont été perdus deviendront disponibles pour les utilisateurs plus rapides. Et, est-ce que, Il sera possible de mettre la main sur ces domaines, ils seront rendus publics afin que toute personne résidant dans l’Union européenne puisse les enregistrer sous leur propriété..

Le Brexit continue d’être un sujet brûlant, bien que tout ce qui s’est passé et ce qui se passera avec ce mouvement politique semble continuer à affecter les mois et les années à venir. Il faudra faire attention pour voir si les 48 000 domaines sont à nouveau actifs dans quelques jours ou sont perdus à jamais.