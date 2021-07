Des milliers de sites Web majeurs viennent de se déconnecter

Dans ce qui devient un événement alarmant, certains des plus grands sites Web, applications et services d’Internet sont hors ligne. Vers 10h00 HE jeudi, des pannes de dizaines de services populaires ont été signalées sur DownDetector. PlayStation Network, HBO Max, Amazon, FedEx, Airbnb et Mcdonald’s ne sont que quelques-uns des principaux sites Web et applications qui ont été touchés. Les rapports ont indiqué que plus de 32 000 sites Web ont été mis hors ligne lors de cette panne majeure.

Certains des sites Web et services concernés sont de nouveau en ligne à partir de 12 h 45 HE, mais beaucoup d’autres ne le sont pas. Pour le moment, je ne parviens pas à charger PlayStation.com, Delta.com, FedEx.com et Dominos.com. Selon plusieurs rapports, plus de 29 000 sites Web sont hors ligne.

Qu’est-ce qui a causé la panne d’Internet de jeudi?

Nous ne connaissons toujours pas la cause de la panne. Nous ne pouvons pas encore vérifier sa source, mais nous avons au moins un indice. À 12 h 09 HE, Akamai Technologies a publié la mise à jour de statut suivante :

Enquête – Nous sommes conscients d’un problème émergent avec le service Edge DNS. Nous étudions activement le problème. Si vous avez des questions ou si vous rencontrez un impact en raison de ce problème, veuillez contacter le support technique d’Akamai. Dans l’intérêt du temps, nous vous fournissons les informations les plus récentes disponibles, qui sont sujettes à des modifications, des corrections et des mises à jour.

Le fournisseur de services cloud Oracle a également partagé une mise à jour sur son site Web peu de temps après qu’Akamai a mis à jour sa page d’état, en disant : « Nous surveillons un problème mondial lié à un fournisseur de DNS Edge partenaire qui a un impact sur l’accès à de nombreuses ressources Internet, y compris les propriétés cloud Oracle. Les ressources du cloud Oracle continuent de fonctionner et ne sont pas affectées par cet événement. »

Certaines des pannes ont déjà de graves répercussions sur les consommateurs. Delta dit aux voyageurs qui ont du mal à charger son application qu’ils peuvent “continuer à s’enregistrer pour les vols en ce moment à l’aéroport”.

MISE À JOUR : plusieurs sites Web de premier plan ont commencé à revenir en ligne vers 12 h 45 HE, suggérant que le problème est en train d’être résolu.

Voici juste un aperçu de l’ampleur ridicule de la panne d’Internet jeudi :

