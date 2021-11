Des millions d’Américains manquent d’argent de relance gratuit

L’un des faits inhabituels de la vie associés à la fin de l’administration Trump, puis à cette première année de l’administration Biden, est la quantité insensée d’argent gratuit qui continue de couler des coffres du gouvernement fédéral vers des millions d’Américains.

Bien sûr, c’est un aussi gros abus de langage qu’ils viennent. Les repas gratuits n’existent pas, nous assureront les économistes. Et il n’y a certainement pas d’argent gratuit. Comme dans, cet argent devait venir de quelque part – et il y a toujours un coût, grand ou petit, associé au fait de le prendre de cet endroit et de le mettre ailleurs. Pour nos besoins, nous décrivons l’argent disponible ci-dessous comme étant gratuit, car cela ne « coûte » rien au destinataire pour l’obtenir. Une partie, en fait, peut déjà être due au destinataire.

Laissez-vous de l’argent gratuit sur la table ?

Une vue rapprochée d’un contrôle de stimulus est affichée. Source de l’image : Andy Dean/Adobe

Si vous ne l’avez pas encore fait et que vous y êtes admissible, par exemple, vous pouvez souscrire au crédit d’impôt pour enfants. Une version étendue de celle-ci a été rendue disponible par la loi de relance de 1,9 billion de dollars plus tôt cette année.

Depuis juillet, l’IRS envoie des chèques mensuels de quelques centaines de dollars aux ménages ayant des enfants éligibles. Ces chèques sont des paiements anticipés de la moitié du crédit d’impôt pour enfants élargi, le reste venant l’année prochaine

Si, pour une raison quelconque, vous n’avez pas commencé à recevoir ces chèques ? Assurez-vous que vous êtes inscrit sur le portail de crédit d’impôt pour enfants de l’IRS. Il est trop tard pour vous inscrire afin d’obtenir le chèque final en décembre. Mais vous pouvez vous préparer à réclamer la totalité du crédit d’impôt pour enfants l’année prochaine lorsque vous ferez vos impôts. Par rapport à tout le monde, qui ne pourra obtenir que la moitié du montant en crédit d’impôt l’année prochaine.

Soit dit en passant, les contrôles de stimulation sont également quelque chose que les États individuels distribuent également. Cela compte-t-il comme de l’argent gratuit ? C’est le cas, dans le sens où cela ne vous coûte rien pour l’obtenir.

Espèces non réclamées du gouvernement

Outre les chèques de relance, voici quelques autres canaux dont vous disposez pour le potentiel de l’argent gratuit.

Vous pouvez également rechercher des bases de données gouvernementales pour voir s’il y a de l’argent non réclamé à votre nom. Selon USA.gov, « les entreprises envoient de l’argent aux bureaux des biens non réclamés gérés par l’État lorsqu’elles ne peuvent pas localiser le propriétaire. Les fonds non réclamés détenus par l’État proviennent souvent de comptes bancaires, de polices d’assurance ou du gouvernement de votre État.

Voici quelques options :

Autres sources

USA.gov, qui est un portail géré par le gouvernement fédéral, dirige également les visiteurs vers d’autres bases de données où vous pouvez vérifier si de l’argent gratuit est disponible. Par exemple, si un employeur vous doit des arriérés de salaire ? Effectuez une recherche dans cette base de données du ministère du Travail.

Et si vous vous attendiez à un remboursement d’impôt fédéral à un moment donné et que vous ne l’obteniez pas ? L’IRS a mis en place une page pour répondre à la question, où est mon remboursement ?

D’autres exemples incluent cette page que vous pouvez rechercher, qui examine les données de retraite d’entreprises qui ont cessé leurs activités ou qui ont mis fin à un régime de retraite défini. De même, si vous pensez que vous pourriez être admissible à un remboursement d’assurance hypothécaire assuré par la FHA ? Vérifiez ici.