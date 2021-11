Des millions de fans de K-drama seront collés à Disney + le mois prochain pour Snowdrop

Le groupe K-pop Blackpink est l’un des plus grands groupes musicaux de la planète à l’heure actuelle – mais ces derniers temps, les membres ont en fait attiré davantage l’attention sur leur travail individuel en tant qu’artistes solo qu’en tant que groupe. En effet, chacun des quatuors (sauf un) a sorti son propre matériel, le plus récemment avec plusieurs bangers incroyablement accrocheurs de la rappeuse du groupe Lisa. La suite ? Kim Ji-soo, qui fait le saut entre les genres si courant parmi les artistes K-pop, maintenant que son premier rôle principal dans le prochain drame Snowdrop n’est que dans quelques semaines.

Pour ceux qui ne le savent pas, on ne saurait trop insister sur l’enthousiasme de millions de fans à travers le monde en ce moment pour cette nouvelle série de la chaîne de télévision sud-coréenne JTBC. Des acteurs principaux impliqués (le favori des fans Jung Hae-in, en plus de Ji-soo de Blackpink) à la promesse d’une romance inoubliable ainsi que le spectacle se déroulant au cours d’une année charnière dans l’histoire de la Corée du Sud, celui-ci a tout l’étoffe d’un gagnant. Encore mieux? Dans le cadre d’une liste de contenus Asie-Pacifique récemment annoncée, Disney + a révélé qu’il diffuserait de nouveaux épisodes de la série après sa première en décembre.

Date de sortie du drame Snowdrop

SNOWDROP CAST SALUTATIONS COUPE À L'ÉVÉNEMENT DE DISNEY PLUS KR AUJOURD'HUI

Kim Jisoo dans le rôle d'Eun Youngro pour Snowdrop, à venir le 18 décembre 2021

Selon la révélation officielle de ces derniers jours, Snowdrop fera ses débuts le 18 décembre à 22h30 KST. Nous aurons plus à dire dans un instant sur les plans de sortie de Disney +.

Pour l’instant, voici l’essentiel de l’émission. Les deux protagonistes incarnent des étudiants qui se retrouvent pris dans une histoire d’amour passionnée en Corée du Sud en 1987. C’était l’année de la soi-disant lutte démocratique de juin. Lorsque des manifestations de masse ont forcé le gouvernement alors au pouvoir dans le pays à organiser des élections en plus d’autres réformes démocratiques. Le résultat fut, entre autres, le gouvernement démocratique de l’actuelle république sud-coréenne.

En ce qui concerne les personnages, Ji-Soo est une étudiante qui vit dans un dortoir entièrement féminin. Jung, quant à lui, est un étudiant diplômé qui se présente soudain couvert de sang. Et il se cache dans le dortoir de l’Université pour femmes de Hosoo. Ce n’est pas gâcher quoi que ce soit d’ajouter qu’une romance s’ensuit. Jung, cependant, est un homme avec un passé secret.

Remorque perce-neige

La bande-annonce est intégrée ci-dessous et ne fait que faire allusion à ce qui attend les téléspectateurs de cette série. Si vous ne l’avez pas vu, il n’y a certainement aucune réponse à obtenir ici.

Une chose que tout cela rappelle – ou, plutôt, renforce – est l’explosion de popularité dans le monde pour le contenu coréen. Et pour les K-dramas, en particulier. En fait, l’une des meilleures émissions coréennes sur Netflix en ce moment (Crash Landing on You) serait sur le point d’obtenir un remake américain. Mais vérifiez certainement l’original si vous ne l’avez pas encore vu – c’est l’une des meilleures émissions sur Netflix, point final.

Vous pouvez également consulter notre mini-guide pour quelques recommandations d’autres grands drames K à regarder sur Netflix. Comme Vincenzo, Reply 1988 et Hospital Playlist – en plus de Crash Landing on You, bien sûr.

En attendant, abordons une dernière chose à propos de Snowdrop.

Une question importante que nous ne savons toujours pas

Les gens de Disney +, il faut le dire, ont assidûment évité toute mention des États-Unis dans les annonces de sortie associées à l’émission jusqu’à présent. C’est-à-dire, si vous êtes du type optimiste ? Vous pourriez croiser les doigts et vous dire que la série sera disponible ici pour les abonnés Disney+. Après tout, le streamer n’a pas dit qu’il ne s’agissait que d’une sortie coréenne, par exemple, et qu’il arriverait aux États-Unis à une date ultérieure.

Là encore, c’est la chose. Le streamer n’a pas non plus explicitement déclaré que l’émission serait disponible immédiatement sur Disney + aux États-Unis. J’ai envoyé un certain nombre d’e-mails aux contacts presse Disney+ qui sont restés sans réponse. Quoi qu’il en soit, s’il est disponible immédiatement aux États-Unis ? Nous pouvons dire avec une certitude absolue qu’une énorme base de fans attend cette série. Et ce sera sans aucun doute l’un des plus gros de l’année.