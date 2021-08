Des millions de foyers britanniques sont prêts pour une mise à niveau de la vitesse du méga haut débit

Des millions de foyers et d’entreprises rurales à travers le Royaume-Uni sont prêts pour une mise à niveau significative de la vitesse de leurs réseaux à large bande, a révélé le gouvernement.

La dernière étape du projet Gigabit verra 2,2 millions de foyers et d’entreprises en Angleterre bénéficier d’une augmentation de vitesse dans le cadre de l’investissement de 5,5 milliards de livres sterling du gouvernement dans l’infrastructure réseau du pays.

26 comtés, y compris des régions du Yorkshire, du Staffordshire et du Kent, verront les mises à niveau du réseau vers des capacités de débit gigabit, ce qui, selon le gouvernement, contribuera à “améliorer l’accès à Internet à travers le Royaume-Uni”.

Augmentation de la vitesse

Près d’un demi-million (480 000) de locaux dans le Shropshire, le Norfolk, le Suffolk, le Worcestershire, le Hampshire et l’île de Wight seront parmi les premiers à en bénéficier, suivis des comtés tels que le Derbyshire, le Wiltshire, le Gloucestershire, le Lancashire, le Surrey, le Leicestershire, le Warwickshire, le Nottinghamshire, Hertfordshire, Staffordshire, Lincolnshire et Yorkshire.

Le gouvernement note que la nouvelle signifie que le Royaume-Uni est également sur la bonne voie pour le déploiement le plus rapide d’Europe cette année, avec 60% de tous les foyers pouvant avoir accès à des vitesses gigabit d’ici la fin de 2021.

“Le projet Gigabit est notre mission nationale de mettre à niveau les zones rurales en leur offrant les vitesses Internet les plus rapides du marché”, a déclaré Oliver Dowden, secrétaire au numérique.

“Des millions de foyers et d’entreprises rurales supplémentaires seront désormais sortis de la voie numérique lente grâce à notre investissement gigantesque de 5 milliards de livres sterling et à l’un des déploiements les plus rapides d’Europe. Cette révolution du haut débit créera des emplois, dynamisera les entreprises et permettra à chacun d’accéder à des services vitaux à une vitesse fulgurante, nous aidant à mieux reconstruire après la pandémie. »

Le projet Gigabit est entré en action en mars 2021, fournissant des mises à niveau vitales à plusieurs régions du Royaume-Uni.

La grande majorité de l’infrastructure à large bande du Royaume-Uni est fournie par la technologie de fibre optique (FTTC) qui utilise du cuivre pour les derniers mètres d’une connexion, mais l’industrie et le gouvernement s’orientent désormais vers une approche « fibre par défaut ».

Le manifeste conservateur avant les élections générales de 2019 promettait une couverture nationale par fibre optique (FTTP) d’ici 2025, mais le gouvernement a depuis fait marche arrière et a révisé cet objectif à 85 %. Il ne fournira également que 1,2 milliard de livres sterling sur les 5 milliards de livres sterling de financement promis au cours de cette législature.