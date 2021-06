Des millions de garages trop pleins de déchets pour stocker des voitures – enquête

M

Des millions de garages britanniques ne sont pas utilisés pour les voitures car ils sont trop pleins de déchets, suggère une nouvelle enquête.

Plus de la moitié (53 %) des conducteurs ayant un garage interrogés pour le RAC ont déclaré ne jamais y mettre leur voiture.

Quelque 68% de ces personnes attribuent cela au stockage d’un trop grand nombre d’autres articles.

Les objets souvent conservés dans les garages comprennent les outils et matériaux de bricolage (90 %), les outils et meubles de jardinage (74 %), les vélos et scooters (55 %), les bottes et autres chaussures (36 %) et le matériel de camping (24 %).

La grande majorité des garages britanniques ne sont pas utilisés aux fins auxquelles ils étaient destinés

Le manque d’espace pour entrer et sortir confortablement des garages en raison de leur taille limitée était la deuxième raison la plus courante (39 %) pour ne pas les utiliser pour entreposer des voitures.

Trois automobilistes sur 10 (30 %) qui ne gardent pas leur voiture dans leur garage ont affirmé que leur véhicule était trop gros pour passer la porte en premier lieu.

Le porte-parole de RAC Home Insurance, Simon Williams, a déclaré: «Nos résultats montrent que la grande majorité des garages britanniques ne sont pas utilisés aux fins pour lesquelles ils étaient destinés. Au mieux, 40 % des personnes disposant d’un garage y garent régulièrement leur voiture.

« Il semble que la plupart des garages ne soient rien de plus que du stockage supplémentaire, peut-être parce que de nombreuses maisons n’ont pas assez d’espace facilement accessible pour stocker de nombreux articles ménagers.

« Mais en toute justice pour de nombreuses personnes disposant de garages, certains ne sont tout simplement pas assez grands pour entrer dans une voiture moderne, et il y en a d’autres dans lesquels vous pouvez conduire, mais qui sont alors trop petits pour entrer et sortir confortablement de votre voiture.

« Avec autant d’articles tels que des vélos, des clubs de golf, des outils et des équipements de fitness stockés dans des garages, il est important que chaque propriétaire s’assure d’avoir une police d’assurance habitation de bonne qualité couvrant à la fois le bâtiment et son contenu. »

Quelque 2 138 automobilistes britanniques ont été interrogés.